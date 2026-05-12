Starea tânărului electrocutat în gara Bușteni. Medicii sunt rezervați

Un tânăr de 21 de ani s-a electrocutat luni, 11 mai, în gara din Bușteni, după ce s-a urcat pe vagonul unui tren care transporta produse petroliere.
Pentru ca salvatorii să poată interveni în siguranță, a fost nevoie de sprijinul specialiștilor CFR, care au scos de sub tensiune linia/trenul.
Victima a suferit multiple arsuri la nivelul toracelui anterior și posterior, a fost intubată și transportată cu un elicopter SMURD la Spitalul Județean din Brașov.
Surse medicale au transmis pentru Observatorul Prahovean că tânărul este în comă indusă și are arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului.
Acesta urmează să fie operat astăzi, iar, în funcție de evoluția ulterioară intervenției chirurgicale, medicii iau în calcul transferul la o secție de arși din Capitală.
Deocamdată, medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire.