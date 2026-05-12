- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Starea tânărului electrocutat în gara Bușteni. Medicii sunt rezervați

Marius Nica
Autor: Marius Nica
terapie intensiva
foto cu caracter ilustrativ

Un tânăr de 21 de ani s-a electrocutat luni, 11 mai, în gara din Bușteni, după ce s-a urcat pe vagonul unui tren care transporta produse petroliere.

- Publicitate -

Pentru ca salvatorii să poată interveni în siguranță, a fost nevoie de sprijinul specialiștilor CFR, care au scos de sub tensiune linia/trenul.

Victima a suferit multiple arsuri la nivelul toracelui anterior și posterior, a fost intubată și transportată cu un elicopter SMURD la Spitalul Județean din Brașov.

- Publicitate -

Surse medicale au transmis pentru Observatorul Prahovean că tânărul este în comă indusă și are arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului.

Acesta urmează să fie operat astăzi, iar, în funcție de evoluția ulterioară intervenției chirurgicale, medicii iau în calcul transferul la o secție de arși din Capitală.

Deocamdată, medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea lui Iulius Iancu, antreprenorul care a transformat cafeaua la nisip în spectacolul Turkish Barista Events

Marius Nica Marius Nica -
Pentru Iulius Iancu, antreprenorul care deține Turkish Barista Events,...

Cum se vede Ploieștiul de sus. Un zbor deasupra orașului, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
La Aerodromul Strejnic, cerul nu e limita, e doar...

Topul cartierelor din Ploiești. Care este cel mai ieftin, unde merită să locuiești [Analiză]

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Orașul Ploiești s-a dezvoltat mult în ultimii ani, mai...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -