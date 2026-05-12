Cât valorează pentru petroliști egalul de la Botoșani! Fotbaliștii au ratat o primă uriașă

Petrolul a scos un egal la Botoșani, scor 1-1, după un meci în care a condus până spre final, dar pe care putea să-l piardă dacă portarul Raul Bălbărău nu intervenea uluitor în minutele de prelungire, respingând o minge pe care scria gol.

Cu trei puncte câștigate, echipa ar mai fi avut nevoie de numai un punct acasă, cu Oțelul, în ultima etapă din play-out, pentru a evita barajul. Fotbaliștii au avut o motivație financiară de top pentru a obține victoria la Botoșani, dar întrucât nu au plecat cu trei puncte vor fi nevoiți să se mulțumească doar cu jumătate din bani.

Petroliștii vor primi câte 1.500 de euro pentru egal

Chiar și așa, 1500 de euro pentru fiecare titular reprezintă o primă substanțială, mai ales în contextul în care clubul nu stă pe roze din punct de vedere financiar. 3.000 de euro pentru o victorie la Botoșani ar fi fost cea mai mare primă oferită vreodată în vestiarul echipei, cu mult peste ce este prevăzut în regulamentul de ordine interioară, unde egalul valorează 450 de euro, iar victoria 900 de euro.

După rezultatele de ieri din SuperLigă, FCSB – Slobozia 0-0 și Metaloglobus – Hermannstadt, Petrolul a scăpat chiar și matematic de retrogradarea directă. Cu o victorie contra Oțelului, în meciul programat luni, de la ora 20.30, echipa va scăpa și de baraj, indiferent de ce se va întâmpla la partida Farul – Metaloglobus. Practic, Petrolul sau Farul la baraj reprezintă prima dilemă rămasă în play-out. FCSB, UTA Arad, FC Botoșani, Oțelul și Csikszereda, sunt sigure de rămânerea în prima ligă, având o diferență suficient de mare de restul combatantelor. Acestea nu pot coborâ mai jos de locul 12, ultimul care se salvează fără baraj.

Meciul cu Oțelul se dispută luni, de la ora 20.30

Și în cazul, puțin probabil, în care Petrolul, Farul, Hermannstadt și Slobozia ar ajunge la egalitate de puncte, după ultima etapă, ploieștenii sunt avantajați de faptul că nu au beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regular. În plus, Petrolul este singura echipă implicată la retrogradare, care este la mâna ei și nu depinde de jocul rezultatelor.

Toate meciurile echipelor implicate la retrogradare se vor juca luni, de la ora 20.30. Atunci se dispută meciurile: Petrolul – Oțelul, Hermannstadt – FCSB, Slobozia – UTA și Farul – Metaloglobus. Doar Csikszereda – Botoșani, care nu mai are implicații în clasament, a fost programat sâmbătă, 16 mai, de la ora 18.30.