Accident cu fugă de la locul faptei la Stoenești. Un tânăr beat și fără permis s-a ales cu dosar penal

Un tânăr în vârstă de 30 de ani s-a ales cu dosar penal, după ce în data de 10 mai a provocat un accident rutier, pe Drumul Național 72, în localitatea Stoenești, județul Prahova. Acesta a părăsit locul accidentului și, după ce a fost prins de polițiști, oamenii legii au constatat că el săvârșise mai multe infracțiuni rutiere.

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări efectuate, s-a constatat că, un bărbat care circula cu un autoturism pe direcția Brătășanca către Ploiești, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 27 de ani.

La sosirea echipajului de poliție, conducătorul auto nu se mai afla la fața locului, fiind efectuate verificări pentru identificarea acestuia.

În urma activităților desfășurate cu operativitate de polițiști, conducătorul auto a fost depistat și identificat, ca fiind un bărbat de 30 de ani, din comuna Șirna.

Cu ocazia verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Întrucat emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, indicând o valoare de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat”, se arată în comunicatul de presă transmis de IPJ Prahova.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, accidentul s-a produs pe fondul nepăstrării distanței corespunzătoare față de autoturismul din față. Tânăra al cărei autoturism a fost avariat este din Ariceștii Rahtivani. Ea a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, cu un traumatism vertebral cervical.

Bărbatul care a produs accidentul s-a ales cu dosar penal, pentru de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără să posede permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Oamenii legii fac în continuare cercetări în acest caz.