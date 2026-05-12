Alex a ajutat ani la rând oameni aflați în momente grele. Acum el are nevoie de sprijin

Pentru cine nu îl cunoaște, el este Alex. Tatăl Emmei. Omul care o ținea în brațe, care o făcea să râdă și care trebuia să fie acolo pentru tot ce urmează în viața ei.

Pentru mulți, Alex este omul care a sărit mereu să ajute. Omul prezent, care nu spunea „nu” când cineva avea nevoie de el. Prin tot ceea ce a făcut la Departamentul pentru Situații de Urgență, dar și dincolo de munca lui, Alex a fost ani la rând omul care a răspuns atunci când alții treceau prin momente grele.

Astăzi, el este cel care are nevoie de ajutor.

În doar câteva luni, viața lui s-a schimbat complet. Alex, la doar 39 de ani, luptă cu o formă extrem de rară și agresivă de cancer – rabdomiosarcom pleomorf, care i-a afectat inclusiv coloana și măduva spinării. În acest moment, nu își mai poate folosi picioarele.

A trecut prin operație, complicații severe, infecții, internări repetate și dureri greu de imaginat. Iar acum încearcă să continue să lupte, chiar și atunci când corpul lui nu îl mai ajută.

Ultimele analize au adus, totuși, și o mică speranță: tumora prezintă o caracteristică moleculară foarte rară, care îi oferă șansa de a urma un tratament de imunoterapie ce ar putea reprezenta cea mai importantă șansă a lui în acest moment.

Costul este însă foarte mare: aproximativ 25.000 de lei pentru fiecare doză, administrată la fiecare trei săptămâni, pe lângă toate celelalte cheltuieli medicale și de îngrijire.

Orice ajutor, donație, sponsorizare sau distribuire poate însemna timp, speranță și o șansă reală pentru Alex.

Cei care doresc să îl ajute o pot face în două moduri:

Donații directe:

REVOLUT: Alexandru Apostol

Cont: RO11 REVO 0000 1481 2228 3296

ING: Alexandru Mihai Apostol

Cont: RO62 INGB 0000 9999 0630 1497

Detalii plată: Suport Alex

Redirecționare 3,5% din impozitul pe venit — Declarația 230 — sau 20% din impozitul pe profit, pentru firme:

Formular 230:

https://formular230.ro/institutul-de-fapte-bune

La detaliile plății din formular, vă rugăm să menționați: Alex A.

Pentru contracte de sponsorizare și documente necesare:

[email protected]

[email protected]