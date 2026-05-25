Terasele din Ploiești, motiv de scandal politic între primar și consilierii locali

Subiectul teraselor de vară din Ploiești a devenit motiv de dispută politică între primarul Mihai Polițeanu (independent) și mai mulți aleși locali din cadrul Comisiilor de patrimoniu și urbanism din Consiliul Local. În timp ce operatorii economici așteaptă avize pentru amenajarea teraselor, administrația locală și aleșii locali își aruncă reciproc acuzații privind întârzieri și blocaje în eliberarea avizelor.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, susține că numeroase cereri pentru terase au rămas nesoluționate luni întregi, afectând atât mediul de afaceri, cât și imaginea orașului.

De cealaltă parte, reprezentanții din comisiile de urbanism și patrimoniu din Consiliul Local susțin că nu există blocaje, ci doar verificări necesare și situații în care comercianții nu au respectat regulamentul.

Primarul Mihai Polițeanu acuză blocaje la avizarea teraselor

În cadrul ultimei ședințe extraordinare a Consiliului Local Ploiești, desfășurată pe 21 mai, primarul Mihai Polițeanu a lansat acuzații dure la adresa consilierilor locali din Comisia II – patrimoniu și Comisia IV – urbanism.

„La comisiile 2 și 4, oamenii depun cereri de avizare și stau cu lunile, dacă nu cumva cu anii. Suntem în situația în care McDonalds’s, KFC, Starbucks, Mesopotamia, cafeneaua de vizavi de Conpet nu au primit avize în aceste comisii, pentru terase de vară. Am impresia că aceste comisii au un război cu întreg Ploieștiul.

Văd că au probleme și cu celelalte benzinării, cu celelalte companii. Eu nu mai semnez din partea acestor comisii ceea ce se transmite oamenilor de care ne batem joc. Cine ține documente cu anii să-și asume responsabilitatea juridică, pentru că nu Executivul Primăriei face porcăriile astea”, a acuzat primarul Mihai Polițeanu in ultima sedinta extraordinara de CL din 21 mai

Consilierii locali resping acuzațiile: „Nu există blocaje”

Contactat telefonic, consilierul local Iulian Bolocan (PNL), președintele Comisiei IV pentru urbanism, nu confirmă afirmațiile primarului.

„Noi nu suntem împotriva teraselor. Au fost câteva probleme, motiv pentru care s-a amânat acordarea unor avize, dar în niciun caz nu au existat blocaje.

Eu personal sunt deschis unor astfel de proiecte. Sunt pentru existența teraselor în Ploiești, astfel încât cetățenii să aibă unde ieși să-și petreacă timpul liber.

În ultima perioadă, însă, în ultima lună-două, nu a existat niciun fel de solicitare”, a precizat Iulian Bolocan.

Potrivit acestuia, membrii comisiei analizează fiecare dosar în funcție de documentele depuse și de respectarea regulamentelor locale privind ocuparea domeniului public.

Probleme legate de ocuparea ilegală a domeniului public

La rândul său, consilierul local Robert Vîscan (PSD), președintele Comisiei II – patrimoniu, susține că nu poate fi vorba despre un blocaj.

Acesta afirmă că unele solicitări nu au primit avize deoarece operatorii economici ocupau deja domeniul public fără autorizație sau depășiseră suprafața aprobată prin contract.

„Nu au fost date toate avizele pentru că au existat comercianți care ocupau domeniul public fără autorizații sau pentru că suprafața ocupată era mai mare decât cea prevăzută în contract. Există comercianți care nu au dat dovadă de bună credință și au ocupat domeniul public fără a avea contract.

Au mai fost câteva cazuri în care soluțiile au fost amânate pentru verificarea fizică a locațiilor. În acest caz, după verificările efectuate, fie urmează să primească avize, fie nu, în funcție de situația existentă pe teren, în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul Local Ploiești”, a explicat Robert Vîscan.

Acuzații privind filtrarea solicitărilor

Există însă și voci din Consiliul Local care confirmă existența unor blocaje sau întârzieri în procesul de analiză a cererilor. Consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii), membru în Comisia II, susține că unele solicitări sunt supuse la vot, iar altele sunt amânate din motive politice.

„Soluționările sunt filtrate. Unele sunt supuse la vot, altele nu, din motive politice. Au existat multe solicitări. Unele au fost selectate și aprobate, altele nu au fost selectate. Iar aici nu mă refer numai la terase. Există, de exemplu, o solicitare din partea unui investitor mare, solicitare depusă de mai bine de un an, la care nici acum nu s-a dat răspuns”, a declarat Mihai Tonsciuc.

Ședință programată în această săptămână

În contextul scandalului privind avizele pentru terase, Comisia II – patrimoniu ar urma să se reunească în această săptămână pentru analizarea solicitărilor restante.

Consilierul local Valentin Marcu, secretarul comisiei, a anunțat că ședința va avea loc cel târziu până pe 28 mai.

„Până la sfârșitul săptămânii vom avea o ședință a Comisiei de Patrimoniu pentru analizarea tuturor solicitărilor, în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul Local. Cel târziu până pe 28 mai, comisia se va reuni”, a declarat Valentin Marcu.

Subiectul teraselor de vară din Ploiești rămâne, însă, unul tensionat, în condițiile în care atât administrația locală, cât și operatorii economici așteaptă soluționarea cererilor înainte de debutul sezonului estival.