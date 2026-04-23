Acuzații dure ale unei avocate la adresa primarului din Podenii Noi, Mihai Alionte: „M-a hărțuit și amenințat timp de șapte ani”

În 2022, primarul comunei Podenii Noi, Mihai Alionte, (PUSL) a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei şi la 60 de zile de muncă în folosul comunităţii după ce a bătut crunt un bărbat care lucra ca poliţist local. La șapte ani de la fapta care a dus la condamnarea definitivă a primarului, avocata Mihaela Rădulescu, apărătoarea polițistului băgat în spital de edilul din Podenii Noi, a făcut acuzații grave la adresa lui Alionte.

Femeia a vorbit despre presiunile și intimidările trăite în tot acest timp într-un dosar care, spunea ea, i-a marcat viața profesională și personală. La ani distanță de la pronunțarea sentinței, avocata vorbește despre presiunile la care susține că a fost supusă pe parcursul întregului proces, dar și în perioada care a urmat.

„Mi-a urmărit copilul. M-a șicanat în trafic, mi-a făcut plângeri penale pe diverse motive. Evident că am câștigat în instanță de fiecare dată. Toate acestea pentru că nu am acceptat ca el să mă …cumpere cu suma de 3000 de euro.

Eu mi-am făcut treaba și nu mi-a fost niciodată teamă, deși sunt femeie, nici de amenințările lui, nici de toate șicanele pe care mi le-a făcut. Pot spune doar că sunt dezamăgită de felul în care anumiți primari,mai ales din mediul rural își fac treaba și comit abuzuri de neimaginat”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Mihaela Rădulescu.

Postarea avocatei pe pagina personală de Facebook:

22.04.2019 – fapta unui primar din Prahova.

2022 – condamnarea definitivă.

22.04.2026 – aceeași instanță.

Pentru mine, nu este doar un loc, este un dosar care m-a marcat profund. Un dosar în care am fost urmărită când plecam de acasă, când mă întorceam, șicanată în trafic, supusă unor presiuni constante. Un dosar în care s-a încercat intimidarea mea, însă nu au reușit. Presiunile și tentativele de intimidare au venit din toate direcțiile – profesionale, personale, în spațiul public și în viața de zi cu zi.

Am fost primul avocat care a dus această cauză până la condamnare și primul avocat pe care nu au reușit să îl sperie, femeie fiind.

Unele lupte nu sunt doar juridice, sunt personale.

Iar pe acestea nu le uiți.

Mihai Alionte, într-o altă viață, poate ne-am fi întâlnit în alte împrejurări!”, a transmis avocata care lucrează la Baroul București, înăs, la momentul 2019 a ales să preia, la Curtea de Apel Ploiești, cauza polițistului agresat de edilul din Podenii Noi.

Contactat pe Observatorul Prahovean, primarul Mihai Alionte nu a remis un punct de vedere până la ora publicării acestui articol