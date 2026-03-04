Pericol pe străzile din Ploiești. Zeci de mii de stâlpi încărcați cu cablurile rețelarilor

Un incident care a avut loc, ieri, pe strada Rudului din Ploiești, după ce un stâlp a căzut peste o autoutilitară, a readus în atenție o vechea problemă a orașului: cablurile care împânzesc străzile de la un capăt la altul. De mai bine de 15 ani, există obligativitatea ca sistemele de telecomunicații să fie amplasate în subteran. La Ploiești, regula s-a aplicat numai pe anumite artere, în momentul în care au existat proiecte de infrastructură majoră.

Stâlpul care s-a prăbușit, ieri, pe o autoutilitară se afla în curtea unui ploieștean (Detalii AICI). Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, incidentul s-a produs după ce „autocamionul a agățat firele de electricitate”.

Acesta este doar un exemplu. În perioada episodului în care a nins la Ploiești, au existat zeci de sesizări la dispeceratul Primăriei cu privire la stâlpi și cabluri căzute. (Detalii AICI).

„Fiecare operator are obligația să verifice cablurile. La dispeceratul Primăriei Ploiești au fost înregistrate zeci de sesizări cu privire la cabluri căzute. Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) a transmis notificări către operatori să ridice cablurile, însă nu au venit pe teren”, a precizat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului.

Legislație avem, mai greu cu îngroparea cablurilor

Problema cablurilor care atârnă pe stâlpii de curent electric nu a putut fi rezolvată la Ploiești, chiar dacă, încă din 2011, Guvernul a emis Hotărârea nr. 490, prin care se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a cablurilor.

„În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul localităţilor se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură”, se precizează în actul normativ care se referă la regulamentul general de urbanism.

La Ploiești există două hotărâri de Consiliu Local, care datează din 2015, prin care este stabilită numai procedura de lucru pentru identificarea și verificarea rețelelor și cablurilor neconforme existente pe stâlpi.

La Ploiești, zeci de mii de stâlpi încărcați cu cabluri

La Ploiești, montarea cablurilor în subteran a avut loc numai pe arterele care au fost incluse în proiecte majore de infrastructură pe anumite artere de circulație sau acolo unde au existat proiecte de modernizare a rețelei electrice. (Detalii AICI).

Este cazul lucrărilor derulate pentru modernizarea liniilor de tramvai, începute în 2014, sau a celor din 2023, când au fost îngropate cablurile în mai multe zone din Ploiești, inclusiv pe strada Ștefan cel Mare.

Prin urmare, la Ploiești, în continuare, mii de stâlpi sunt încărcați cu cabluri, iar în multe cazuri deținătorii acestora nu sunt dispuși să efectueze astfel de lucrări pe propria cheltuială.

„Anul trecut, municipalitatea le-a solicitat operatorilor să marcheze cablurile pentru că în cazul unor incidente, când un cablu se rupea, nimeni nu își asuma responsabilitatea.

În plus, am transmis, și anul trecut și anul acesta, solicitări la Electrica să ne spună ai cui sunt stâlpii de curent electric. În acest caz așteptăm răspuns. Unii stâlpi sunt de dinainte de 1989.

Îngroparea cablurilor a avut loc în momentul lucrărilor de refacere a liniilor de tramvai, dar și în cazul investițiilor de modernizare a iluminatului public din Ploiești”, a susținut Vasile Ionescu, directorul tehnic al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Zeci de mii de stâlpi în Ploiești

Potrivit reprezentanților RASP, la Ploiești sunt aproximativ 20.000 de stâlpi ai diferiților operatori, iar alți aproximativ 15.000 de stâlpi de curent electric sunt în inventarul municipalității și TCE-ului (în zona liniilor de tramvai).

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere din partea Primăriei Ploiești cu privire la situația cablurilor care atârnă în continuare pe stâlpii din oraș, chiar dacă, de mai bine de 15 ani există legislație prin care acestea ar fi trebuit să fie îngropate.