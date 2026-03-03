Un stâlp s-a prăbușit în Ploiești peste o autoutilitară

Marți, 3 martie, traficul rutier a fost restricționat pe strada Rudului, în zona Bisericii „Sfinții Împărați”, din Ploiești, după ce un stâlp aflat într-o curte s-a prăbușit spre carosabil, peste o autoutilitară.

- Publicitate -

Incidentul s-a produs în jurul orei 13:30.

La fața locului se circulă cu dificultate, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza, să respecte indicațiile din teren și, dacă este posibil, să folosească rute alternative până la degajarea zonei.

- Publicitate -

Proprietarul terenului pe care era amplasat stâlpul susține că a făcut numeroase demersuri la Electrica să-l schimbe pentru că era deteriorat, fără să primească vreun răspuns.

Reporterul Observatorul Prahovean a transmis în direct imagini de la locul incidentului și mărturia proprietarului:

VIDEO