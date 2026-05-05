Descoperire arheologică pe traseul viitoarei centuri de la Timișoara: mormânt de războinic avar, din secolele VI–VII d.Hr.

Un mormânt de războinic călare, datat în secolele VI–VII d.Hr., a fost descoperit pe traseul viitoarei centuri a Timișoarei, în urma unor cercetări arheologice preventive.

Potrivit specialiștilor, complexul funerar este atribuit populațiilor avare, care au dominat Europa Centrală și de Est în acea perioadă. Descoperirea include scheletul unui războinic înhumat alături de calul său, precum și mai multe obiecte din aur, argint și bronz, ce sugerează statutul social ridicat al individului.

Astfel de descoperiri sunt rare, dar nu unice în regiune. În ultimii ani, arheologii au identificat morminte similare în Ungaria, unde a fost descoperit un mormânt de războinic avar din secolul al VII-lea, însoțit de arme, podoabe și chiar armură completă, alături de calul sacrificat ritualic . De asemenea, un alt mormânt datat în jurul anilor 670–690 d.Hr. a scos la lumină o sabie rară, piese de argint și alte obiecte de prestigiu, confirmând statutul elitei militare avare .

Astfel de practici funerare au fost documentate și pe teritoriul României. De exemplu, în județul Albaa fost descoperit un mormânt avar timpuriu în care apar atât rămășițe umane, cât și de cal, datat în perioada 567–670 d.Hr. . La Brateiu (Sibiu) necropolele includ morminte avare cu cai și echipamente specifice războinicilor călare .

Înhumarea alături de cal era un ritual specific elitei militare avare, simbolizând statutul și rolul războinicilor în societate. În multe cazuri, aceste morminte conțin arme, harnașamente și podoabe, indicând o structură socială ierarhizată și o cultură războinică bine definită .

Cercetările de pe șantierul centurii Timișoara sunt realizate de specialiștii Muzeului de Istorie din Satu Mare, în conformitate cu legislația în vigoare, și se desfășoară în paralel cu lucrările pregătitoare, a anunțat CNAIR.

Autoritățile precizează că zona rămâne sub supraveghere, pentru protejarea și studierea tuturor vestigiilor arheologice.