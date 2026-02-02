Cum pot deveni piloți tinerii care visează să zboare. Cursurile sunt gratuite la Aeroclubul României

La începutul anului 2026, Aeroclubul României a început înscrierile pentru cursurile de zbor la care tinerii, care își doresc să devină piloți, se pot înscrie pentru a învăța să piloteze avioane. Dar nu doar zborul cu avionul ultraușor se învață la Aeroclub. Cursurile de parașutism și de planorism se desfășoară tot în cadrul Aeroclubului României. În anumite condiții, tinerii pot urma gratuit aceste cursuri. Înscrierile se desfășoară doar online, până pe data de 6 februarie 2026.

Vezi imagini VIDEO din avion, cu pregătirea de zbor și cu bordul acestuia la finalul textului

Pentru a se putea înscrie online, candidații trebuie să intre pe aeroclubulromaniei.ro ( https://aeroclubulromaniei.ro/ ) sau pe legitimare.ar.ro (https://legitimare.ar.ro/ ), să-și facă un cont și astfel se pot înscrie la cursul dorit, în locația dorită.

Ce cursuri se desfășoară la Aeroclubul României

Aeronave ultraușoare motorizate – clasa avion ultraușor: înscrieri (atât elevi subvenționați, cât și contractanți) în aerocluburile teritoriale: Arad, Brașov, București, Caransebeș, Craiova, Deva, Ianca, Ploiești, Sibiu.

Parașutism: înscrieri (subvenționați și contractanți) în aerocluburile teritoriale: Arad, Baia Mare (Secția Baia Mare și Secția Satu Mare), Brașov, București, Cluj, Craiova, Deva, Ianca, Iași, Ploiești, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș.

Activitatea de salt cu parașuta se va desfășura în centre de pregătire astfel:

activitatea de școală pentru AT București se va desfășura la AT Ploiești;

activitatea de școală pentru AT Iași se va desfășura la AT Suceava;

activitatea de școală pentru AT Sibiu se va desfășura la AT Deva;

activitatea de școală pentru AT Cluj se va desfășura la AT Târgu Mureș;

activitatea de școală pentru Secția Satu Mare se va desfășura la AT Baia Mare;

Planorism: înscrieri (subvenționați și contractanți) în aerocluburile teritoriale: Baia Mare (Secția Baia Mare și Secția Satu Mare), Brașov, București, Cluj, Craiova, Deva, Iași, Pitești, Suceava, Târgu Mureș.

O parte din activitatea de zbor școală cu planorul aferentă AT București se va desfășura la AT Ianca.

Avion – PPL(A): cursuri în una dintre locațiile: Arad, Baia Mare, Brașov, București, Caransebeș, Cluj, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Târgu Mureș.

Balon cu aer cald: înscrieri (subvenționați și contractanți) în aeroclubul teritorial: București.

Care sunt condițiile de înscriere la cursurile Aeroclubului României

Cursurile din cadrul aeroclubului pot fi urmate dacă sunt îndeplinite cumulativ câteva condiții.

Candidații trebuie să aibă minim 15 ani împliniți la momentul începerii cursurilor teoretice. Dacă acestea sunt finalizate, trebuie să aibă minim 16 ani împliniți la momentul începerii cursurilor practice.

Pentru candidații cu vârsta cuprinsă între 16 și 23 de ani neîmpliniți Aeroclubul României oferă posibilitatea de a urma gratuit cursurile de planorism, parașutism și avion ultraușor, în limita locurilor disponibile la fiecare aeroclub teritorial.

În ceea ce privește cursurile subvenționate în vederea obținerii licenței pilot balon cu aer cald, criteriile de înscriere sunt: vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 23 de ani neîmpliniți și deținerea permisului de conducere, categoria B.

Ocuparea locurilor subvenționate se va face în funcție de rezultatele obținute la examenul de absolvire al modulului teoretic.

Cum se desfășoară cursul pilotaj al avionului ultraușor motorizat

Poate cea mai căutată categorie de către cei care doresc să se încrie la aceste cursuri, este cursul de pilotaj al avionului ultraușor motorizat.

Pentru a înțelege ce vor învăța mai exact viitorii cursanți, am mers la Aeroclubul României, Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești, și am stat de vorbă cu Sebastian Dan, pilot acrobat în cadrul aeroclubului și instructor de zbor pentru viitorii piloți.

„În prima fază cursanții vor învăța partea teoretică, care este foarte importantă. Vor avea de studiat nouă materii iar, din aceste materii, vor da un examen, care este eliminatoriu. Cei care vor obține cele mai bune medii vor intra la partea de zbor”, spune pilotul.

Cursanții care finalizează partea teoretică, deloc ușoară, cum apreciază Sebastian, trec, în primăvară, la partea practică a cursului: pilotarea avionului.

Practica, în cadrul Aeroclubului Teritorial Gheorghe Bănciulescu Ploiești se realizează pe aeronave ultraușoare, motorizate. „Primul pas, la primele zboruri, este modul în care se controlează o aeronavă”, explică Sebastian Dan.

„Cei care vor trece de partea teoretică, vor fi în continuare foarte bine selecționați și verificați de mai multe ori, în mai multe trepte, astfel încât, la finalul anului, să avem elevii cei mai buni cu licența în mână”, explică acesta.

La finalul cursului, elevii vor avea la bază aproximativ 40 de ore de zbor.

În ceea ce privește examinarea pentru obținerea licenței de pilot, Sebastian spune că aceasta se dă cu un instructor examinator. „În cadrul examinării să urmărește să se vadă cât de bine și-a însușit cursantul tehnica zborului în toate fazele acestuia și cât de „safe” zboară și înțelege ce are de făcut în timpul zborului”, explică instructorul.

An de an, de la Școala de Pilotaj a Aeroclubului României, ies piloți cu licența în mână. Dintre ei, cei mai talentați, au șansa de a rămâne în cadrul aeroclubului, de a-și continua perfecționarea și, de ce nu, de a face parte din echipa de zbor României, care, a început să aibă rezultate spectaculoase, inclusiv, în 2025, medalia de aur la trei probe în cadrul Campionatul mondial de acrobație.

„Noi suntem divizia sportivă a aviației și căutăm cei mai bine pregătiți piloți pentru a-i forma în scopul de a duce mai departe tradiția aviației românești”, a declarat Sebastian Dan, pilot-instructor în cadrul Aeroclubului Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” Ploiești.

Mai multe detalii despre cursuri puteți afla consultând GHIDUL cursurilor Aeroclubului României.