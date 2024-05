Daniel Dragomir luptă pe 24 mai la Ploiești, la Gala Colosseum Tournament

Vineri, 24 mai 2024, Ploieștiul este gazda unui show de kickboxing la cel mai înalt nivel, Gala Colosseum Tournament. Meciul principal al serii este cel al campionului nostru, Daniel Dragomir, alături de care vor fi toți ploieștenii din sală. El va lupta, la categoria 61 kg, împotriva grecului Petros Athanasiou.

Daniel va urca în ring după o perioadă grea, în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. „M-am operat de un abces, iar recuperarea am simțit-o ca fiind mai grea decât după operația de hernie. Asta și din cauza faptului ca am suferit în două luni trei internări în spital, am avut și o răceală puternică, iar în total, cu familia mea, ne-am internat de șase ori în decursul a 2 luni.

A fost o perioadă foarte grea, pentru că, de fiecare dată când ieșeam din spital, o luam de la 0 cu antrenamentele și condiția fizică. A fost greu psihic, dar sunt genul care dacă pică de 10 ori se ridică de 11”, a declarat Daniel Dragomir pentru Observatorul Prahovean.

A reușit să se recupereze, așa cum spune el, cu o alimentație adecvată, suplimente și multe exerciții fizice. Cu atât mai mult, meciul de vineri seară reprezintă un test pentru campionul ploieștean, deținătorul centurii mondiale Colosseum Tournament la categoria la care luptă.

„Consider ca sunt într-o formă foarte bună. În ciuda tuturor greutăților, m-am antrenat intens și am dat tot și în această pregătire”, ține să precizeze Daniel, mai ales pentru susținătorii care sunt îngrijorați în ceea ce privește forma lui fizică. „Gândul meu este mereu să fac spectacol și să obțin victoria”, subliniază el.

Ca de fiecare dată, pentru Daniel Dragomir luptele de la Ploiești sunt cele mai importante pentru sufletul lui. Atunci când urcă în ring acasă, parcă publicul îi dă energie și putere.

„Oamenilor care mă susțin vreau să le transmit mulțumiri, fără ei drumul meu n-ar avea culoare. Consideri că degeaba ești cel mai bun dacă nu este nimeni să te aplaude și să se bucure alături de tine”, spune Daniel. Iar la Ploiești toată lumea îl aplaudă, se bucură și este alături de el.

Pe lângă fani și public, campionul ploieștean este recunoscător și sponsorilor. Este conștient că, fără ei, nu ar fi ajuns aici, unde este acum. „Pe această cale vreau să le mulțumesc și sponsorilor mei, fără ei drumul meu este imposibil, așa ca ei au un rol crucial în cariera mea”, a mai ținut să transmită Daniel Dragomir, prin intermediul Observatorului Prahovean.

La Gala Colosseum Tournament din decembrie 2023, Daniel Dragomir și-a pus adversarul la pământ, prin KO, în runda a treia. Gala de vineri seară va fi transmisă în direct pe canalele de sport. Cei care doresc să fie prezenți în sală, își pot achiziționa biletele direct de la luptători sau din Ploiești, de la Cafeneaua lui Caragiale, de lângă Teatrul Toma Caragiu.