Cum îți recuperezi banii din impozit după reducerea taxelor la Ploiești

Ploieștenii care au plătit deja impozitul local aferent anului 2026 își pot recupera sumele achitate în plus, după reducerea taxelor. Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești a anunțat că efectuează modificările necesare, în urma reglementărilor aprobate la nivel național. Persoanele care doresc restituirea sumelor achitate în plus la impozit pot solicita acest lucru pe bază de cerere, după data de 15 mai 2026.

- Publicitate -

Cine beneficiază de reducere la impozit

Condorm actului normativ aprobat la nivel național, beneficiază de reducere persoanele care dețin clădiri cu o vechime între 50 și 100 de ani, dar și cele cu imobile mai vechi de 100 de ani.

Reducere de 15% pentru persoanele care locuiesc în clădiri cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani.

Reducere de 25% pentru clădirile cu o vechime mai mare de un secol. (Detalii AICI).

De asemenea, de reducerea impozitului beneficiază și persoanele cu handicap grav și accentuat. (Detalii AICI).

- Publicitate -

persoanele cu handicap grav, precum și reprezentanții legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav, beneficiază de reducerea cu 50% a impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora, precum și pentru terenul aferent acesteia. De asemenea, beneficiază de reducerea cu 50% a impozitului pentru un singur mijloc de transport, cu capacitatea cilindrică mai mică de 2.000 cmc;

persoanele cu handicap accentuat, precum și reprezentanții legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap accentuat, beneficiază de reducerea cu 25% a impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora, precum și pentru terenul aferent acesteia. De asemenea, beneficiază de reducerea cu 25% a impozitului pentru un singur mijloc de transport, cu capacitatea cilindrică mai mică de 2.000 cmc,

Cum își pot recupera ploieștenii banii în plus plătiți la impozit

În cazul celor care au achitat deja impozitul integral, SPFL Ploiești precizează că sumele plătite în plus vor fi compensate automat cu obligațiile fiscale din anul 2027 sau pot fi restituite la cerere.

Când pot fi solicitați banii plătiți în plus la impozit

„Ultimele reglementări au apărut vineri în Monitorul Oficial și se referă la momentul aplicării reducerilor la impozitele aplicate, respectiv începând cu 1 ianuarie 2026.

Pentru cei care doresc compensarea sumelor plătite în plus la impozit pentru anul 2027 vom opera din oficiu.

- Publicitate -

Persoanele care doresc restituirea sumelor achitate în plus la impozit pot solicita acest lucru pe bază de cerere, după data de 15 mai 2026, astfel încât să putem efectua modificările necesare”, a explicat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Anunțul SPFL Ploiești

„Urmare ultimelor modificări legislative referitoare la momentul aplicării reducerilor la impozitele aplicate pentru clădirile cu vechime între 50 de ani şi 100 de ani, și peste 100 de ani și persoanelor deținătoare ale certificatelor de încadrare în grad de handicap accentuat și grav, vă anunțăm că instituția noastră încă efectuează modificările necesare.

Astfel, vom opera, din oficiu, toate compensările dintre sumele plătite în plus de contribuabilii beneficiari ai cazurilor de mai sus cu obligațiile de plată aferente unei părți din impozitul aferent anului 2027.

- Publicitate -

Persoanele care doresc restituirea sumelor achitate în plus, pot solicita aceasta pe bază de cerere înaintată instituției noastre, după data de 15 mai 2026”, se arată în comunicatul SPFL Ploiești.