Câți ploieșteni primesc reducere la impozitul pe clădiri vechi. Cum se restituie banii deja plătiți

Guvernul a aprobat diminuarea valorii impozabile pentru imobilele vechi. Măsura se aplică diferențiat, în funcție de vechimea construcției. La Ploiești, peste 40.000 de clădiri o vechime între 50 și 100 de ani, iar peste 1.600 sunt mai vechi de 100 de ani.

- Publicitate -

Potrivit actului normativ, impozitul pentru construcții a fost diminuat în funcție de vechimea clădirii:

15% pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, raportat la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

25% pentru clădirile cu o vechime mai mare de 100 de ani.

Câte locuințe sunt vizate în Ploiești

Conform datelor din evidența Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, peste 42.000 de proprietari din Ploiești vor beneficia de reducerea impozitului pe clădiri.

- Publicitate -

Astfel, conform evidențelor SPFL Ploiești:

1.670 de locuințe mai vechi de 100 de ani, pentru care impozitul va fi redus cu 25%;

40.677 de locuințe cu o vechime între 50 și 100 de ani, care vor beneficia de o reducere de 15%.

„Reglementarea este de reducere a procentului datorat pentru impozitul pe clădiri, cu 15% pentru clădirile mai vechi între 50 și 100 de ani și cu 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani. Acestea sunt modificările și deja au intrat în vigoare”, a precizat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Cum vor fi restituite sumele deja plătite

Pentru contribuabilii care au achitat deja impozitul integral, există două variante: restituirea sumelor la cerere sau compensarea acestora cu obligații fiscale viitoare.

- Publicitate -

„Această hotărâre intră deja în vigoare, iar sumele se pot restitui fie la cerere, prin casieriile noastre, fie se pot compensa cu obligații de plată viitoare aferente anului viitor”, a explicat Simona Dolniceanu, directorul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.