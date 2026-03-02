Impozite mai mici pentru locuințele vechi. Pentru cine scade și impozitul pe mașină

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care reintroduce reduceri la impozitele locale pentru locuințele vechi, după ce eliminarea acestora de la 1 ianuarie 2026 a dus, în unele cazuri, la creșteri puternice ale sumelor de plată pentru proprietari.

Potrivit HotNews, noile reduceri se aplică în funcție de vechimea clădirii și pot fi implementate de autoritățile locale.

Reduceri la impozitul pentru clădirile vechi

Actul normativ prevede două praguri de reducere: 15% pentru clădirile cu vechime între 50 și 100 de ani (la 1 ianuarie a anului fiscal de referință) și 25% pentru clădirile cu vechime de peste 100 de ani.

În cazul în care au fost făcute lucrări de renovare majoră, anul finalizării construcției se poate actualiza la anul recepției lucrărilor, iar actualizarea se face dacă valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea inițială.

Ce se întâmplă dacă ai plătit deja impozitul mărit

Guvernul precizează că, pentru anul 2026, autoritățile locale pot reveni asupra hotărârilor prin care au stabilit cote adiționale la impozitele și taxele locale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, însă fără să coboare sub cota standard de impozitare prevăzută de lege.

Iar dacă un contribuabil a achitat deja sume mai mari, acestea se regularizează: pot fi considerate în contul obligațiilor fiscale restante/viitoare sau pot fi restituite, conform reglementărilor legale.

Pentru cine scade și impozitul pe mașină

O altă măsură anunțată este reducerea unor taxe și impozite locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali.

Pentru impozitul pe mijloacele de transport (mașini cu capacitate cilindrică sub 2.000 cmc), reducerea este de 50% pentru persoanele cu handicap grav (sau reprezentanții legali), pentru un singur vehicul, la alegerea contribuabilului și de 25% pentru persoanele cu handicap accentuat (sau reprezentanții legali), tot pentru un singur vehicul.

În același pachet sunt prevăzute reduceri și pentru impozitul pe clădirea de domiciliu (și terenul aferent), în funcție de gradul de handicap.