Cum și când poți depune cereri pentru restituirea impozitelor plătite în plus la Ploiești

Acordarea reducerilor de impozit pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, dar și peste 100 de ani va avea loc la Ploiești după 15 mai. Ploieștenii care beneficiază de această facilitate pot solicita sumele achitate în plus pe bază de cerere, care poate fi depusă atât fizic, cât și online, potrivit reprezintaților SPFL Ploiești.

- Publicitate -

Restituirea sumelor încasate în plus la impozite se va face la Ploiești în baza solicitărilor depuse de contribuabili după 15 mai, fie prin compensarea acestora cu obligațiile de plată aferente impozitelor viitoare, inclusiv pentru anul 2027.

Atât depunerea cererilor, cât și restituirea sumelor încasate suplimentar se poate realiza fizic, dar și online, potrivit reprezentanților Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești.

- Publicitate -

„Încurajăm cetățenii ca, după data de 15 mai, să depună online cererile pentru acordarea reducerilor de impozit. Pentru acest lucru nu trebuie să se prezinte la ghișee.

Avem numeroase adrese de e-mail unde pot fi depuse aceste cereri, iar în cazul restituirii sumelor acest lucru se poate realiza inclusiv online, prin ordin de plată, prin indicarea contului bancar de către contribuabili”, a precizat Simona Dolniceanu, directorul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Cererile, potrivit SPFL Ploiești, pot fi trimise, după data de 15 mai, pe adresele de e-mail ale instituției: finanț[email protected], [email protected] sau [email protected].

- Publicitate -

Unde poți solicita informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, ploieștenii se pot adresa direct SPFL Ploiești sau pot accesa site-ul oficial al instituției: https://www.spfl.ro/

Sediul central al instituției din Bulevardul Independenței nr. 16, telefon 0344 801 051, 0344 801052 sau 0344 801053;

Centrul fiscal din Șoseaua Vestului nr. 19 – telefon 0344 801 051, 0344 801052 sau 0344 801053;

Casieria din strada Basarabilor nr. 5 – telefon 0344 801 051, 0344 801052 sau 0344 801053.

Platformă digitală la SPFL Ploiești

Pentru a simplifica interacțiunea cu administrația locală, contribuabilii pot utiliza și platforma digitală ATLAS, unde pot verifica situația fiscală, efectua plăți sau solicita documente online.

Înrolarea în platformă se face pe baza unei parole de acces, obținută în urma depunerii formularului de înregistrare, la adresa de email [email protected]. Formularul va fi însotit de copia actului de identitate in cazul persoanelor fizice si de copia certificatului de înregistrare, copia actului de identitate al imputernicitului, precum si împuternicirea acestuia, in cazul persoanelor juridice.

- Publicitate -

Parola de acces este transmisă solicitantului în termen de maxim 24 de ore, cu excepția zilelor libere. Accesarea platformei digitale Atlas se face prin: