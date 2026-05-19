Parcul Municipal Ploiești Vest găzduiește un weekend unic de motorsport: trei campionate naționale, un singur traseu

Primăria Ploiești invită ploieștenii la un weekend dedicat vitezei, preciziei și performanței. În zilele de 23–24 mai 2026, Parcul Municipal Vest devine gazda unei etape spectaculoase care reunește, în premieră pe același traseu, Campionatul Național de Super Slalom (CNSS), Campionatul Național de Slalom Juniori (CNSJ) și Campionatul Național de Vehicule Electrice (CNVE) — un format unic în România.

Trei campionate, o singură pistă

Publicul va putea urmări, în același loc și pe aceeași configurație de traseu, trei tipuri complet diferite de motorsport:

Campionatul Național de Slalom Juniori (CNSJ) este singurul campionat național din România dedicat copiilor începând de la 8 ani. Oferă un mediu controlat în care juniorii își dezvoltă reflexele, concentrarea și controlul — punctul de plecare pentru noua generație de piloți.

Campionatul Național de Super Slalom (CNSS) este competiția piloților experimentați, unde fiecare manșă pune în valoare precizia și capacitatea de a performa sub presiune. Dueluri strânse, trasee tehnice și execuții spectaculoase, într-un format intens și dinamic.

Campionatul Național de Vehicule Electrice (CNVE) este singurul campionat național dedicat exclusiv mașinilor electrice. Accelerație instantanee, tehnologie modernă și performanță silențioasă — motorsportul viitorului, demonstrat în direct.

Ordinea de start pentru fiecare manșă va fi: CNSJ → CNVE → CNSS.

SoftSkilled – Drive Your Mind

Și în această etapă continuă programul SoftSkilled – Drive Your Mind, concept dedicat dezvoltării mentale în motorsport. Integrat pe întreg sezonul, programul include sesiuni pentru juniori și adulți, cu accent pe gestionarea emoțiilor, controlul presiunii, concentrarea, comunicarea și încrederea în sine — componenta mentală a performanței moderne.

Programul competiției:

Sâmbătă, 23 mai:

10:00–10:15 – SoftSkilled – Drive Your Mind

10:15–10:25 – Briefing competiție

10:30–18:00 – Antrenamente cronometrate

Duminică, 24 mai:

10:00–12:45 – Antrenamente cronometrate

13:00–18:45 – Două manșe de concurs

19:30 – Festivitatea de premiere

Bonus pentru spectatori

Trei persoane din public vor avea ocazia să urce în dreapta pilotului Horia Gheorghe, într-un Audi TT RS de peste 700 de cai putere. Extragerea are loc duminică, 24 mai, la ora 13:00. Detaliile de înscriere sunt disponibile pe paginile superslalom.ro.

Intrarea este liberă. Informații suplimentare la superslalom.ro.