Cum arată cele mai noi locuri de joacă din Ploiești. Au fost refăcute cu sprijinul Rompetrol

Cu sprijinul Rompetrol, opt noi locuri de joacă moderne au fost finalizate și puse la dispoziția comunității din municipiul Ploiești, în timp ce un al nouălea spațiu de recreere este în prezent în curs de amenajare.

- Publicitate -

Proiectele, dezvoltate pe o suprafață cumulată de peste 7.500 mp, contribuie la creșterea calității vieții pentru familii și copii, prin crearea unor spații sigure, moderne și accesibile dedicate recreerii și petrecerii timpului liber în comunitate.

Locurile de joacă sunt dotate cu echipamente certificate, conforme cu standardele europene de siguranță și calitate, iar amenajările includ tobogane, leagăne, balansoare și ansambluri multifuncționale adaptate diferitelor categorii de vârstă. Toate echipamentele sunt instalate pe suprafețe cauciucate cu rol de amortizare, concepute pentru a asigura un nivel ridicat de protecție și siguranță pentru utilizatori.

- Publicitate -

De asemenea, toate spațiile includ echipamente dedicate copiilor cu dizabilități, promovând accesul egal la joacă și recreere pentru toți copiii. În mod special, locul de joacă amenajat în Parcul Vest reprezintă un proiect integral incluziv, conceput special pentru copiii cu dizabilități, cu echipamente și infrastructură adaptate nevoilor acestora.

Această inițiativă continuă implicarea constantă a Rompetrol în proiecte cu impact direct asupra comunităților locale. În perioada 2022–2023, compania a mai amenajat alte șapte locuri de joacă în municipiul Ploiești și în comuna Blejoi, contribuind la dezvoltarea unor spații moderne dedicate copiilor și familiilor din zonele în care își desfășoară activitatea.