Isărescu demontează mitul că BNR ține artificial cursul leu-euro: „Am cumpărat valută, nu am vândut”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a respins acuzațiile potrivit cărora banca centrală ar fi ținut artificial cursul leu-euro prin vânzări masive de valută.

Potrivit HotNews.ro, Isărescu a declarat, marți, la prezentarea Raportului privind inflația, că BNR a intervenit pe piața valutară în principal prin cumpărare de valută, nu prin vânzare. Guvernatorul a explicat că, dacă BNR ar fi vândut masiv valută pentru a menține cursul jos, rezervele internaționale ar fi scăzut, nu ar fi crescut.

„Trebuie să vindem cantități mari de valută ca să fie ținut cursul jos artificial și atunci cum ar fi crescut rezervele internaționale?”, a spus Mugur Isărescu, potrivit sursei citate.

Guvernatorul BNR a precizat că, în ultimii cinci ani, rezervele au crescut cu 40 de miliarde de euro. În opinia sa, dacă acest surplus ar fi fost lăsat direct în piața valutară, cursul ar fi coborât puternic. „Dacă s-ar fi dus toți acești 40 de miliarde în piața valutară, cursul s-ar fi făcut 4,4 lei/euro”, a afirmat Isărescu.

De ce cumpără BNR valută

Mugur Isărescu a explicat că Ministerul Finanțelor primește periodic sume importante în euro, provenite din fonduri europene sau împrumuturi externe, care trebuie convertite în lei pentru cheltuieli interne.

Dacă aceste sume mari ar fi vândute direct pe piața valutară, ar putea provoca o apreciere bruscă a leului. BNR preia aceste sume, creează lichiditate în lei și, dacă este necesar, o sterilizează ulterior prin facilitatea de depozit.

Isărescu a spus că intervențiile BNR din 2026 au fost „mult, mult, mult mai mici” decât cele din aprilie-mai 2025, ceea ce ar indica faptul că piața valutară și-a găsit un nivel de echilibru.

Guvernatorul a subliniat însă că stabilitatea cursului depinde și de factori care țin de deciziile politice și fiscale. Potrivit acestuia, este nevoie de stabilitate politică, formarea rapidă a unui guvern și continuarea corecției fiscale.

Cum s-a depreciat leul după demiterea Guvernului Bolojan

După căderea Guvernului Bolojan, moneda națională s-a depreciat puternic. Astfel, dacă pe 20 aprilie 2026, euro era cotat la 5,0989 lei. Pe 30 aprilie, cursul urcase deja la 5,1417 lei, iar pe 5 mai, în ziua moțiunii/crizei politice, BNR a anunțat 5,2180 lei/euro, un nou maxim la acel moment. Pe piața interbancară, euro a trecut atunci de 5,23 lei.

Vârful perioadei a fost atins pe 6 mai 2026, când euro a ajuns la 5,2688 lei, maxim istoric menționat în arhivele de curs.

Marți, 19 mai, cursul BNR a fost de 5,2270 lei pentru un euro.