- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Atenție de unde cumperi rovinieta. Două site-uri neautorizate cer taxe mai mari cu 30%

Marius Nica
Autor: Marius Nica
teapa rovinieta

CNAIR avertizează șoferii că a identificat în mediul online încă două portaluri care vând roviniete, dar care nu sunt autorizate de companie pentru încasarea tarifului de utilizare.

- Publicitate -

Este vorba despre site-urile www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, care aparțin Roadwise Group B.V., companie din Țările de Jos.

Potrivit CNAIR, utilizatorii care achiziționează roviniete de pe aceste portaluri plătesc, pe lângă tariful reglementat prin legislația în vigoare, și un cost suplimentar de aproximativ 30%, sub forma unei „taxe de înregistrare”.

- Publicitate -

Compania oferă și un exemplu concret: în luna mai 2026, pentru o rovinietă valabilă 12 luni pentru un autoturism, prețul reglementat este de 254,02 lei, dacă este cumpărată prin portalurile autorizate. Pentru aceeași rovinietă, achiziționată de pe portalurile neautorizate menționate, utilizatorul ajunge să plătească 330 de lei.

CNAIR precizează că nu își asumă nicio responsabilitate pentru rovinietele cumpărate de pe portaluri neautorizate.

Compania le recomandă șoferilor să cumpere rovinieta doar de pe portalul oficial www.erovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizați, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul oficial al CNAIR.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Cofetăriilor OLI. Cum a crescut Irina Ionescu brandul pornit dintr-o patiserie din Malu Roșu

Marius Nica Marius Nica -
Cofetăriile OLI sunt astăzi un nume cunoscut în Ploiești,...

Ce simte un om înainte să sară din avion: o zi printre parașutiștii de la Strejnicu

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 14 mai 2026, la Aeroclubul Teritorial Ghe. Bănciulescu...

Dac Warrior 2026 aduce familiile și sportivii la Tohani, pe trasee cu obstacole

Marius Nica Marius Nica -
Organizatorii Dac Warrior 2026 au anunțat ultima perioadă în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -