Atenție de unde cumperi rovinieta. Două site-uri neautorizate cer taxe mai mari cu 30%

CNAIR avertizează șoferii că a identificat în mediul online încă două portaluri care vând roviniete, dar care nu sunt autorizate de companie pentru încasarea tarifului de utilizare.

Este vorba despre site-urile www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, care aparțin Roadwise Group B.V., companie din Țările de Jos.

Potrivit CNAIR, utilizatorii care achiziționează roviniete de pe aceste portaluri plătesc, pe lângă tariful reglementat prin legislația în vigoare, și un cost suplimentar de aproximativ 30%, sub forma unei „taxe de înregistrare”.

Compania oferă și un exemplu concret: în luna mai 2026, pentru o rovinietă valabilă 12 luni pentru un autoturism, prețul reglementat este de 254,02 lei, dacă este cumpărată prin portalurile autorizate. Pentru aceeași rovinietă, achiziționată de pe portalurile neautorizate menționate, utilizatorul ajunge să plătească 330 de lei.

CNAIR precizează că nu își asumă nicio responsabilitate pentru rovinietele cumpărate de pe portaluri neautorizate.

Compania le recomandă șoferilor să cumpere rovinieta doar de pe portalul oficial www.erovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizați, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul oficial al CNAIR.