Elevii cu CES au transformat educația rutieră într-o lecție despre siguranță și autonomie, la Vălenii de Munte

În cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CȘEI) Orașul Vălenii de Munte a avut loc Concursul Rutier de Pictură „Strada – prieten sau dușman?” – ediția a IX-a, inclus în CPEERI 2026, fără finanțare, nr. 25312, poziția 1229.
Evenimentul a reunit 74 de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), alături de numeroase cadre didactice și specialiști implicați în formarea și dezvoltarea competențelor necesare unei vieți independente și sigure.
Prin intermediul desenului și al exprimării artistice, elevii au avut oportunitatea de a înțelege, exersa și demonstra cunoștințe legate de comportamentul responsabil în trafic, identificarea pericolelor și respectarea regulilor de circulație. Concursul a avut și un rol de evaluare practică a acestor deprinderi, oferind cadrelor didactice posibilitatea de a observa modul în care elevii înțeleg și aplică noțiuni esențiale pentru viața de zi cu zi.
Evenimentul a demonstrat că adevărata educație depășește granițele unei simple activități școlare. Fiecare lucrare realizată de copii a reprezentat o lecție despre responsabilitate, autonomie și grijă față de propria siguranță.
O comunitate educațională unită în jurul copiilor
Succesul acestei ediții a fost posibil datorită colaborării dintre instituții de învățământ și specialiști care au ales să investească timp, experiență și implicare în dezvoltarea elevilor.
Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Vălenii de Munte
- Popa Cătălina
- State Dragoș Florin
- Fodor Mihaela
Școala Primară Malu Vânăt
- Prof. Badea Doinița-Eliza
Școala Gimnazială Poiana Copăceni
- Prof. Chiroiu Ionidia
Școala Gimnazială Gura Vitioarei
- Prof. Gonțea Iulia
Ferdinand I, comuna Măneciu
- Prof. Buftea Jercan Egina
Școala Gimnazială Măgurele
- Prof. Băjan Mădălina
Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CȘEI), Orașul Vălenii de Munte
- Prof. Lupu Tania Grațiela
- Prof. Gortoescu Alexandra
- Prof. Onea Georgiana
- Prof. Dima Ancuța
- Prof. Iordache Larisa
- Prof. Drugă Mihaela
- Prof. Iliescu Cosmin
- Prof. Ilie Vasilica Violeta
- Prof. Calița Luminița Mariana
- Prof. Moise Elena Mădălina
- Prof. Grădinaru Airis Bianca
- Prof. Comerzan Cristina
- Prof. Guță Adriana Nicoleta
- Prof. Enache Ramona
- Prof. Anghel Laura
CSEI Nr. 2 Ploiești
- Prof. Manole Georgiana
- Prof. Dima Felicia
- Prof. Tănăsescu Alina
- Prof. Lepuș Alexandra
- Prof. Cazaceanu Zinica
CSEI Nr. 1 Ploiești
- Prof. Prună Nicoleta
Comisia de organizare a Concursului Rutier de Pictură „Strada – prieten sau dușman?” – ediția a IX-a
Coordonatori:
- Prof. psihopedagog Lixandru Ioana Iuliana
- Prof. Corneci Luminița
Membri:
- Prof. PPS Chivu Ileana – responsabil educație rutieră
- Prof. PPS Urlețeanu Magdalena Nicoleta
- Prof. PPS Rusu Adriana Claudia
- Prof. educator Dumitru Daniela
- Prof. Copăceanu Andreea
- Prof. educație timpurie Bratu Nicoleta
- Prof. educație timpurie Ioniță Adina Mihaela
- Prof. PPS Voinescu Angelica
- Prof. PPS Vasile Cristina
- Prof. psihopedagog Alecu Elena
- Prof. kinetoterapeut Toncu Mihail
Prin implicarea tuturor partenerilor și a cadrelor didactice participante, această ediție a transmis un mesaj important: educația rutieră nu înseamnă doar reguli de circulație, ci dezvoltarea unor competențe esențiale pentru viață.
Pentru elevii cu CES, fiecare pas spre autonomie și siguranță reprezintă un progres valoros, iar astfel de activități contribuie la construirea unui viitor mai sigur și mai incluziv.