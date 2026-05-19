Elevii cu CES au transformat educația rutieră într-o lecție despre siguranță și autonomie, la Vălenii de Munte

În cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CȘEI) Orașul Vălenii de Munte a avut loc Concursul Rutier de Pictură „Strada – prieten sau dușman?” – ediția a IX-a, inclus în CPEERI 2026, fără finanțare, nr. 25312, poziția 1229.

Evenimentul a reunit 74 de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), alături de numeroase cadre didactice și specialiști implicați în formarea și dezvoltarea competențelor necesare unei vieți independente și sigure.

Prin intermediul desenului și al exprimării artistice, elevii au avut oportunitatea de a înțelege, exersa și demonstra cunoștințe legate de comportamentul responsabil în trafic, identificarea pericolelor și respectarea regulilor de circulație. Concursul a avut și un rol de evaluare practică a acestor deprinderi, oferind cadrelor didactice posibilitatea de a observa modul în care elevii înțeleg și aplică noțiuni esențiale pentru viața de zi cu zi.

Evenimentul a demonstrat că adevărata educație depășește granițele unei simple activități școlare. Fiecare lucrare realizată de copii a reprezentat o lecție despre responsabilitate, autonomie și grijă față de propria siguranță.

O comunitate educațională unită în jurul copiilor

Succesul acestei ediții a fost posibil datorită colaborării dintre instituții de învățământ și specialiști care au ales să investească timp, experiență și implicare în dezvoltarea elevilor.

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Vălenii de Munte

Popa Cătălina

State Dragoș Florin

Fodor Mihaela

Școala Primară Malu Vânăt

Prof. Badea Doinița-Eliza

Școala Gimnazială Poiana Copăceni

Prof. Chiroiu Ionidia

Școala Gimnazială Gura Vitioarei

Prof. Gonțea Iulia

Ferdinand I, comuna Măneciu

Prof. Buftea Jercan Egina

Școala Gimnazială Măgurele

Prof. Băjan Mădălina

Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CȘEI), Orașul Vălenii de Munte

Prof. Lupu Tania Grațiela

Prof. Gortoescu Alexandra

Prof. Onea Georgiana

Prof. Dima Ancuța

Prof. Iordache Larisa

Prof. Drugă Mihaela

Prof. Iliescu Cosmin

Prof. Ilie Vasilica Violeta

Prof. Calița Luminița Mariana

Prof. Moise Elena Mădălina

Prof. Grădinaru Airis Bianca

Prof. Comerzan Cristina

Prof. Guță Adriana Nicoleta

Prof. Enache Ramona

Prof. Anghel Laura

CSEI Nr. 2 Ploiești

Prof. Manole Georgiana

Prof. Dima Felicia

Prof. Tănăsescu Alina

Prof. Lepuș Alexandra

Prof. Cazaceanu Zinica

CSEI Nr. 1 Ploiești

Prof. Prună Nicoleta

Comisia de organizare a Concursului Rutier de Pictură „Strada – prieten sau dușman?” – ediția a IX-a

Coordonatori:

Prof. psihopedagog Lixandru Ioana Iuliana

Prof. Corneci Luminița

Membri:

Prof. PPS Chivu Ileana – responsabil educație rutieră

Prof. PPS Urlețeanu Magdalena Nicoleta

Prof. PPS Rusu Adriana Claudia

Prof. educator Dumitru Daniela

Prof. Copăceanu Andreea

Prof. educație timpurie Bratu Nicoleta

Prof. educație timpurie Ioniță Adina Mihaela

Prof. PPS Voinescu Angelica

Prof. PPS Vasile Cristina

Prof. psihopedagog Alecu Elena

Prof. kinetoterapeut Toncu Mihail

Prin implicarea tuturor partenerilor și a cadrelor didactice participante, această ediție a transmis un mesaj important: educația rutieră nu înseamnă doar reguli de circulație, ci dezvoltarea unor competențe esențiale pentru viață.

Pentru elevii cu CES, fiecare pas spre autonomie și siguranță reprezintă un progres valoros, iar astfel de activități contribuie la construirea unui viitor mai sigur și mai incluziv.