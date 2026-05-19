„Danaida” lui Brâncuși, vândută cu suma record de 107,6 milioane de dolari

Lucrarea „Danaida”, realizată de Constantin Brâncuși în anul 1913, a fost vândută la o licitație organizată de Christie’s, la New York, pentru impresionanta sumă de 107,6 milioane de dolari, stabilind astfel un nou record pentru operele sculptorului român.

Sculptura din bronz, considerată una dintre cele mai importante creații ale artistului, a fost intens promovată în campania internațională a casei de licitații, inclusiv de celebra actriță Nicole Kidman, potrivit Antena 3 , care citează The New York Times.

Interesul colecționarilor a fost uriaș încă de la începutul licitației, unde prețul de pornire a fost stabilit la 82 de milioane de dolari.

„Danaida” a aparținut până acum lui S.I. Newhouse, unul dintre cei mai influenți magnați media din Statele Unite și un renumit colecționar de artă.

Prin această adjudecare spectaculoasă, Brâncuși își depășește propriul record stabilit în 2018, când lucrarea „La Jeune Fille Sophistiquée” a fost vândută la New York pentru 71,2 milioane de dolari.

Rezultatul confirmă încă o dată statutul lui Constantin Brâncuși drept unul dintre cei mai apreciați și valoroși sculptori ai artei moderne mondiale.