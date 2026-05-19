Secția de pediatrie a spitalului din Mizil își suspendă activitatea de la 1 iunie. Managerul infirmă închiderea definitivă

Secția de pediatrie a Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” din Mizil își va suspenda activitatea începând cu 1 iunie 2026. Decizia a fost luată în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare și consolidare a clădirii în care funcționează, construcție ridicată în anii 1960. Informația a fost confirmată de managerul unității medicale, Valentina Muscalu, după apariția în spațiul public a unor mesaje potrivit cărora secția ar urma să fie închisă definitiv.

Un medic pediatru a susținut public că activitatea secției va înceta, afirmând totodată că personalul medical, asistentele și infirmierele ar urma să fie relocate către secția de îngrijiri paliative a spitalului.

„Vreau să vă anunț oficial că pediatria se închide definitiv de la 1 iunie. Primarul Mizilului împreună cu doamna manager interimar au pus la cale închiderea. Personalul calificat, (asistente și infirmiere), va merge la o secție cu 23 de paturi pentru bolnavii în stare terminală sau cu boli incurabile, care nu urmăresc vindecarea, ci ameliorarea simptomelor pentru un sfârșit decent. Adică: secție de îngrijiri paliative”, a transmis medicul pediatru pe Facebook.

Potrivit acestuia, închiderea secției ar lăsa comunitatea din Mizil și comunele limitrofe (peste 15-20 de localități rurale) fără asistență medicală pediatrică de urgență.

Managerul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” din Mizil, Valentina Muscalu, a infirmat informația privind închiderea definitivă a secției.

„Nu se pune problema închiderii definitive a pediatriei, ci a suspendării activității. Clădirea este una foarte veche și necesită ample lucrări de consolidare, care vor fi realizate cu bani din bugetul local”, a declarat managerul unității medicale.

Potrivit conducerii spitalului, copiii vor beneficia în continuare de servicii medicale în cadrul ambulatoriului și al asistenței medicale de zi, în clădirea principală a unității spitalicești. În cazurile care necesită internare continuă, copiii vor fi direcționați către Spitalul de Pediatrie Ploiești sau către cel din Urlați.

Conducerea unității a mai transmis că personalul medical al secției nu va fi disponibilizat și își va continua activitatea în cadrul spitalului pe perioada suspendării activității în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare.