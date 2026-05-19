Exercițiu de amploare miercuri la Rafinăria Vega din Ploiești: pompierii simulează un accident major

Miercuri, 20 mai, ISU Prahova desfășoară un exercițiu tactic JOINT pe amplasamentul unuia dintre cele mai cunoscute obiective industriale din Ploiești

- Publicitate -

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova vor desfășura miercuri, 20 mai 2026, începând cu ora 10:00, un amplu exercițiu tactic de tip JOINT pe amplasamentul Rafinăriei Vega din zona de nord-est a Ploieștiului. Nu este vorba de niciun incident real, ci de un scenariu simulat, menit să testeze capacitatea de reacție a autorităților în fața unui accident major la un obiectiv industrial de tip SEVESO.

Locuitorii din zonă nu au motive de îngrijorare. Orice activitate neobișnuită observată în perimetrul rafinăriei în cursul zilei de miercuri (vehicule de intervenție, sirene sau mișcări de personal) face parte din exercițiu.

- Publicitate -

Ce presupune exercițiul

Scenariul simulat vizează gestionarea unor situații de urgență generate de accidente majore, precum explozii, incendii sau avarii, în contextul activităților de transport și depozitare a substanțelor periculoase specifice unui obiectiv petrochimic. Exercițiul este conceput ca unul dinamic, cu elemente neprevăzute introduse deliberat pentru echipajele de intervenție, pentru a testa capacitatea de adaptare și coordonare sub presiune.

Scenariul include un număr ridicat de victime simulate și implică resurse semnificative angrenate simultan, reflectând cât mai fidel condițiile unui eveniment real.

Ce se urmărește

Obiectivele principale ale exercițiului sunt evaluarea capacității de răspuns integrat, verificarea procedurilor operaționale și identificarea aspectelor care necesită îmbunătățire. Un accent deosebit este pus pe funcționarea fluxului informațional și decizional, inclusiv pe fiabilitatea mijloacelor de comunicații, și pe cooperarea între structurile de conducere, coordonare și intervenție.

- Publicitate -

Totodată, exercițiul permite verificarea în condiții apropiate de realitate a modului în care se aplică Planul de Urgență Externă al obiectivului, precum și a capacității autorităților de a monitoriza și gestiona un accident major în domeniul petrochimic.

Alături de forțele și mijloacele ISU Prahova, la exercițiu vor participa și instituțiile cu rol de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, fiecare acționând conform competențelor legale. Scopul participării lor este consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională și creșterea capacității de reacție integrate în fața unor evenimente complexe.

Rafinăria Vega este clasificată ca obiectiv de tip SEVESO, categorie care desemnează, la nivel european, instalațiile industriale ce utilizează sau depozitează substanțe periculoase în cantități ce impun măsuri speciale de prevenție și intervenție. Exercițiile periodice la astfel de obiective sunt obligatorii și reprezintă o componentă esențială a pregătirii autorităților pentru situații de criză.