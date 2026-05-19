- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

SICAR Museum se deschide la Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica
sicar museum ploiesti ilie oana

Un nou spațiu dedicat poveștilor sportului și colecțiilor particulare se deschide la Ploiești. SICAR Museum va fi inaugurat sâmbătă, 23 mai, de la ora 10:00, la Stadionul „Ilie Oană”.

- Publicitate -

Evenimentul de deschidere se va prelungi până după miezul nopții, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026.

Organizatorii au pregătit numeroase surprize pentru vizitatori: colecția dedicată Petrolului Ploiești, sesiuni de autografe, tricouri celebre, obiecte rare și piese de memorabilia sportivă.

- Publicitate -

„Vă așteptăm să descoperiți istoria prin ochii colecționarului!”

SICAR Museum este prezentat de organizatori ca primul muzeu privat din Prahova dedicat valorificării colecțiilor particulare. Deși deschiderea are loc într-o noapte specială, muzeul va funcționa ca instituție cu expoziție permanentă.

„Un loc nou pentru poveștile sportului, pentru tricouri legendare, autografe rare și amintiri care ne-au făcut să visăm. Urmează un spațiu în care istoria sportului va putea fi descoperită zi de zi”, a declarat Radu Simionescu, fondatorul Sicar Museum.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Cofetăriilor OLI. Cum a crescut Irina Ionescu brandul pornit dintr-o patiserie din Malu Roșu

Marius Nica Marius Nica -
Cofetăriile OLI sunt astăzi un nume cunoscut în Ploiești,...

Ce simte un om înainte să sară din avion: o zi printre parașutiștii de la Strejnicu

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 14 mai 2026, la Aeroclubul Teritorial Ghe. Bănciulescu...

Dac Warrior 2026 aduce familiile și sportivii la Tohani, pe trasee cu obstacole

Marius Nica Marius Nica -
Organizatorii Dac Warrior 2026 au anunțat ultima perioadă în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -