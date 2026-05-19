SICAR Museum se deschide la Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești

Un nou spațiu dedicat poveștilor sportului și colecțiilor particulare se deschide la Ploiești. SICAR Museum va fi inaugurat sâmbătă, 23 mai, de la ora 10:00, la Stadionul „Ilie Oană”.

Evenimentul de deschidere se va prelungi până după miezul nopții, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026.

Organizatorii au pregătit numeroase surprize pentru vizitatori: colecția dedicată Petrolului Ploiești, sesiuni de autografe, tricouri celebre, obiecte rare și piese de memorabilia sportivă.

„Vă așteptăm să descoperiți istoria prin ochii colecționarului!”

SICAR Museum este prezentat de organizatori ca primul muzeu privat din Prahova dedicat valorificării colecțiilor particulare. Deși deschiderea are loc într-o noapte specială, muzeul va funcționa ca instituție cu expoziție permanentă.

„Un loc nou pentru poveștile sportului, pentru tricouri legendare, autografe rare și amintiri care ne-au făcut să visăm. Urmează un spațiu în care istoria sportului va putea fi descoperită zi de zi”, a declarat Radu Simionescu, fondatorul Sicar Museum.