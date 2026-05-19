- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Starea motociclistului rănit în accidentul rutier produs pe DN1A în Lipănești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident motocicleta boldesti dn1a
sursa foto: Whatsapp Info Trafic Prahova

Un motociclist în vârstă de 41 de ani a fost transportat marți dimineață la Spitalul Județean de Urgență Ploiești după ce a fost implicat într-un accident rutier pe DN1A, între localitățile Lipănești și Boldești Scăeni. 

- Publicitate -

Citește și: Cum s-a produs accidentul de pe DN 1A. Un motociclist a ajuns la spital

Potrivit primelor cercetări, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. O femeie aflată la volanul unui autoturism a pătruns de pe un drum lăturalnic pe DN 1A și a intrat in motociclistul care se deplasa pe direcția Vălenii de Munte – Ploiești.

- Publicitate -

În urma impactului, bărbatul a suferit un traumatism craniocerebral minor și mai multe contuzii: abdominală, toracică și la cot.

Din fericire, rănile suferite nu i-au pus viața în pericol iar acesta nu a rămas internat la unitatea medicală.

Polițiștii continuă cercetările și urmează să stabilească cu exactitate toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Cofetăriilor OLI. Cum a crescut Irina Ionescu brandul pornit dintr-o patiserie din Malu Roșu

Marius Nica Marius Nica -
Cofetăriile OLI sunt astăzi un nume cunoscut în Ploiești,...

Ce simte un om înainte să sară din avion: o zi printre parașutiștii de la Strejnicu

Corina Matei Corina Matei -
Joi, 14 mai 2026, la Aeroclubul Teritorial Ghe. Bănciulescu...

Dac Warrior 2026 aduce familiile și sportivii la Tohani, pe trasee cu obstacole

Marius Nica Marius Nica -
Organizatorii Dac Warrior 2026 au anunțat ultima perioadă în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -