Starea motociclistului rănit în accidentul rutier produs pe DN1A în Lipănești

Un motociclist în vârstă de 41 de ani a fost transportat marți dimineață la Spitalul Județean de Urgență Ploiești după ce a fost implicat într-un accident rutier pe DN1A, între localitățile Lipănești și Boldești Scăeni.

Potrivit primelor cercetări, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. O femeie aflată la volanul unui autoturism a pătruns de pe un drum lăturalnic pe DN 1A și a intrat in motociclistul care se deplasa pe direcția Vălenii de Munte – Ploiești.

În urma impactului, bărbatul a suferit un traumatism craniocerebral minor și mai multe contuzii: abdominală, toracică și la cot.

Din fericire, rănile suferite nu i-au pus viața în pericol iar acesta nu a rămas internat la unitatea medicală.

Polițiștii continuă cercetările și urmează să stabilească cu exactitate toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.