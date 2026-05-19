Cum s-a produs accidentul de pe DN 1A. Un motociclist a ajuns la spital

Un accident rutier grav s-a produs marți dimineață pe DN 1A, în localitatea Lipănești.

Potrivit IPJ Prahova, o femeie de 28 de ani ar fi condus un autovehicul pe o stradă din comuna Lipănești și ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 40 de ani, care circula pe Drumul Național 1A, din direcția Vălenii de Munte către Ploiești.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

„Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis polițiștii.

UPDATE Potrivit ISU Prahova, în momentul preluării, victima era conștientă și cooperantă, prezentând diverse traumatisme.