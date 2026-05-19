Au apărut primele cireșe și căpșuni românești la piața centrală din Ploiești. Cât costă kilogramul

Primele cireșe și căpșuni românești au apărut pe tarabele de la Halele Centrale din Ploiești, iar cumpărătorii au început deja să ia cu asalt zona producătorilor locali. Față de începutul lunii mai, când pe piață se găseau doar cireșe din import, prețurile au scăzut considerabil.

Pe platoul de la Halele Centrale este aglomerație încă de la primele ore ale dimineții. De data aceasta „vedete” sunt fructele de sezon: cireșele și căpșunile. Comercianții spun că, odată cu apariția fructelor românești, numărul clienților a crescut semnificativ.

Cât costă cireșele românești

La începutul lunii mai, primele cireșe aduse din Grecia se vindeau cu prețuri cuprinse între 30 și 80 de lei kilogramul. (Detalii AICI).

Între timp, au apărut și primele cireșe românești, iar prețurile sunt mai accesibile pentru cumpărători. Prețul afișat la tarabe este cuprins între 20 și 25 de lei kilogramul.

Diferența de preț față de fructele din import i-a făcut pe mulți clienți să aleagă produsele autohtone.

„Au fost cireșe și cu 80 de lei/kg. N-am cumpărat atunci. Acum sunt 20 de lei/kilogram. Aș vrea să iau o jumătate de kilogram. Pentru compoturi și dulceață mai aștept un pic. Sper să se mai ieftinească”, ne-a mărturisit Marilena Avram, în vârstă de 72 de ani.

Aglomerație la căpșunile românești

Și căpșunile românești sunt tot mai căutate în această perioadă. În funcție de producător și de aspectul fructelor, prețurile variază între 15 și 25 de lei kilogramul.

Întrebat dacă sunt căpșuni din Prahova, un vânzător ne-a spus că fructele de sezon sunt aduse de la Teleorman. Mulți cumpărători spun că preferă fructele românești atât pentru gust, cât și pentru prospețime.

„Deja la 15 lei/kilogram este un preț mult mai rezonabil față de cel afișat în urmă cu două-trei săptămâni. Atunci am văzut că erau din Grecia și aveau prețul de două ori mai mare”, era de părere Ion Toma.

În perioada următoare, pe măsură ce producția locală va crește, este posibil ca prețurile să scadă și mai mult.