Mehmet Topal și-a cerut scuze suporterilor Petrolului. Va mai rămâne la Ploiești?

Petrolul Ploiești a pierdut categoric, scor 1-5, meciul cu Oțelul Galați, disputat pe stadionul „Ilie Oană”, luni seară, în ultima etapă din play-out-ul SuperLigii. În ciuda eșecului dur, ploieștenii au rămas în prima ligă, datorită victoriei obținute de Metaloglobus în deplasare cu Farul, scor 1-0.

Pentru Petrolul a marcat Ignat, în minutul 42, în timp ce golurile gălățenilor au fost înscrise de Bordun, Nuno Pedro, Luan, Neicu și Patrick. Rareș Pop a fost eliminat în minutul 45, iar Luan Campos s-a accidentat grav în minutul 54 și a fost transportat de urgență la spital.

La finalul partidei, în timp ce fanii Petrolului au scandat „Demisia!”, antrenorul Mehmet Topal și-a cerut scuze suporterilor și a spus că își asumă responsabilitatea pentru rezultat.

„Azi am încasat o înfrângere grea, iar pentru asta eu le cer scuze suporterilor. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru un astfel de rezultat”, a declarat Mehmet Topal, potrivit DIGI SPORT.

Tehnicianul turc a precizat că echipa și-a îndeplinit obiectivul principal, salvarea de la retrogradare, chiar dacă bucuria nu poate fi deplină după un asemenea rezultat.

Topal a vorbit și despre viitorul său la Petrolul, însă a evitat să spună clar dacă va continua pe banca tehnică. Acesta a transmis că Petrolul are nevoie de condiții mai bune pentru a putea lupta pentru play-off.

„O echipă ca Petrolul trebuie să fie în play-off, pentru că avem un stadion extraordinar, dar și suporteri pe măsură. Însă, pentru asta, este nevoie de o bază de antrenament, de un loc pentru odihnă, de masă. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate”, a mai spus Mehmet Topal.

Antrenorul a adăugat că Petrolul are un loc special în inima sa, fiind primul club pe care l-a antrenat, însă nu poate confirma în acest moment dacă va continua și sezonul viitor.