Ce urmează pentru Petrolul după înfrângerea grea cu Oțelul, care ține totuși echipa în Superliga României

Petrolul a încheiat în genunchi un sezon care a fost slab de la un capăt la celălalt, dar a avut șansa ca Metaloglobus să învingă Farul și astfel s-a salvat și de la baraj. Ploieștenii au intrat de azi în vacanță și vor avea timp să-și lingă rănile timp de trei săptămâni, cât e preconizată vacanța competițională.

După 1-5 cu Oțelul, a opta înfrângere pe teren propriu, a devenit clar că echipa și clubul trebuie să se remodeleze pentru sezonul viitor. Ce va urma însă? Din informațiile Observatorului Prahovean, insolvența este o bornă greu de evitat.

Echipa a obținut fără probleme licența pentru sezonul viitor, dar pentru a pregăti dosarul campionatului 2027-2028, situația financiară a clubului trebuie stabilizată până la final de 2026. Acesta este motivul real pentru care clubul a cerut ieșirea din concordat preventive.

Mehmet Topal, prima opțiune ca antrenor principal

Schimbarea structurală a acestui capitol va aduce o reducere de buget salarială și implicit despărțirea de unii fotbaliști. Prima opțiune ca antrenor este Mehmet Topal. Turcul va fi ofertat să rămână și pentru sezonul viitor, pe un proiect mai lung, în care i se va oferi statutul de architect al echipei și nu de salvator, cum a fost în ultimele două campionate. Topal va obține licența Pro în această vară și va scăpa și de problemele pe care le-a avut din partea FRF, pentru că nu deținea această diplomă.

Topal a fost deja ofertat să rămână la echipă și va oferi un răspuns în perioada următoare. El a plecat azi acasă, la Istanbul, unde va cântări oferta Petrolul. Turcul știe situația financiară a clubului și, în cazul în care va spune DA, va avea mână liberă să-și construiască lotul, în limitele unui cadru agreat de noile condiții bugetare.

Mai mult ca sigur, lista de plecări de la echipă va fi destul de numeroasă. Deja au plecat Mateiu și Guilherme, Roche, Ricardinho și Papp sunt la final de contract, Boateng și Aymbetov au clauză de prelungire, care probabil nu va activată, Rareș Pop și Ignat se întorc la Rapid, Jyry, Hanca, Vali Gheorghe și Chică Roșă intră în ultimul an de contract.

Infuzie masivă de la echipa de tineret

În mod normal, în lot vor fi cooptați o parte dintre jucătorii de la echipa de tineret, care pe 24 mai joacă finala Cupei României. Rădulescu, Leescu, Manolache, Călin și Petre sunt primii vizați să facă pasul la prima echipă. Ei au jucat la tineret, dar și la echipa a doua a clubului, din liga a III-a.

Reunirea Petrolului în vederea noului sezon va fi undeva în jurul datei de 10 iunie. Campionatul viitor va începe în weekendul 17-19 iulie. Va fi al cincilea sezon consecutiv pentru Petrolul în Superligă, după promovarea din 2022.