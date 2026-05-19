Ploi, intensificări de vânt și grindină în Prahova. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 19 mai, noi atenționări de vreme rea, inclusiv pentru Prahova. Meteorologii au anunțat un nou val de ploi, dar și intensificări ale vântului și izolat grindină.

Informarea meteo de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, emisă de ANM, este valabilă în intervalul marți, 19 mai, ora 12:00 – sâmbătă, 23 mai, ora 10:00, în special în zona de munte din Prahova.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, se vor înregistra averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

Valul de ploi nu va ocoli nici municipiul Ploiești, începând de joi, 21 mai. Temperaturile maxime se vor menține la valori de 21… 23 de grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 16 grade Celsius.