Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Cel mai căutat infractor din România riscă închisoare pe viață

Autor: Luiza Toboc
Tribunalul Mureș anunță marți, 19 mai, decizia în cazul lui Emil Gânj, acuzat că, în vara lui 2025, și-a ucis fosta concubină și a incendiat casa acesteia din Miheșu de Câmpie. Procesul a avut loc în absența bărbatului, care, de aproape un an, este cel mai căutat infractor din România.

Pe 8 iulie 2025, Emil Gânj ar fi pătruns în casa fostei iubite, Anda Gyurca, înarmat cu un topor, și i-ar fi aplicat acesteia mai multe lovituri, care au fost fatale.

După crimă, individul a incendiat locuința fostei sale iubite  și s-a făcut nevăzut. De aproape un an, Gânj  este căutat de poliție pentru omor și distrugere.

Potrivit libertatea.ro, bărbatul a fost trimis în judecată în octombrie 2025 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, fiind acuzat de cinci infracțiuni: omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și nerespectarea ordinului de protecție emis împotriva sa.

După încheierea procesului, instanța a anunțat că verdictul va fi dat pe 19 mai 2026. Dacă va fi găsit vinovat, Emil Gânj riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege, adică închisoare pe viață.

