Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Cel mai căutat infractor din România riscă închisoare pe viață

Tribunalul Mureș anunță marți, 19 mai, decizia în cazul lui Emil Gânj, acuzat că, în vara lui 2025, și-a ucis fosta concubină și a incendiat casa acesteia din Miheșu de Câmpie. Procesul a avut loc în absența bărbatului, care, de aproape un an, este cel mai căutat infractor din România.

- Publicitate -

Pe 8 iulie 2025, Emil Gânj ar fi pătruns în casa fostei iubite, Anda Gyurca, înarmat cu un topor, și i-ar fi aplicat acesteia mai multe lovituri, care au fost fatale.

După crimă, individul a incendiat locuința fostei sale iubite și s-a făcut nevăzut. De aproape un an, Gânj este căutat de poliție pentru omor și distrugere.

- Publicitate -

Potrivit libertatea.ro, bărbatul a fost trimis în judecată în octombrie 2025 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, fiind acuzat de cinci infracțiuni: omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și nerespectarea ordinului de protecție emis împotriva sa.

După încheierea procesului, instanța a anunțat că verdictul va fi dat pe 19 mai 2026. Dacă va fi găsit vinovat, Emil Gânj riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege, adică închisoare pe viață.