Acțiuni intensive ale polițiștilor rutieri pe DN1. Ce urmăresc oamenii legii

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Prahova desfășoară, în această perioadă, acțiuni intensificate pe Drumul Național 1 (E60), cu scopul de a crește siguranța traficului și de a preveni producerea accidentelor.

Activitățile au un caracter preponderent preventiv și vizează reducerea riscului rutier pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țară. Polițiștii sunt prezenți în principalele zone cu risc ridicat de pe DN1, unde monitorizează permanent traficul și intervin pentru respectarea legislației rutiere.

Principalele comportamente urmărite sunt depășirea limitei legale de viteză, efectuarea de manevre neregulamentare și conducerea agresivă — factori care pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

Pentru eficiență maximă, acțiunile se desfășoară în colaborare cu polițiștii rutieri din inspectoratele județene limitrofe.

Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să respecte regimul legal de viteză și indicațiile polițiștilor și să adopte un comportament preventiv pe întreaga durată a deplasării.