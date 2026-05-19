Distribuție Electrica explică incidentul din Gornet-Cricov. De ce s-au ars electrocasnicele localnicilor

Un incident care s-a soldat cu pagube în mai multe gospodării s-a produs în satul Coșerele, comuna Gornet-Cricov, după ce localnicii au reclamat fluctuații mari de tensiune în rețeaua electrică.

”Ne-au stricat aparatele din casă!”

O parte din aparatura electrocasnică aflată în funcțiune în momentul respectiv s-ar fi ars, spre nemulțumirea oamenilor.

„Vreau să vă sesizez o situație foarte periculoasă. Tensiunea electrică este foarte mare: 400 V, față de 240 V. Deja aparatul de cafea nu mai funcționează, iar frigiderul nu mai pornește. Am sunat la Electrica Furnizare și au promis că vor trimite o echipă, însă până atunci pericolul rămâne”, ne-a transmis un cititor din comună.

Primar: „Vom trimite o sesizare și la ANRE”

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul comunei Gornet-Cricov, Călin Ion, a declarat că angajații companiei Distribuție Electrica au înlocuit transformatorul defect care a provocat incidentul.

„Au pus un alt transformator, dar pagubele sunt importante. I-am chemat pe cei afectați mâine, la Primărie, la o ședință de evaluare și inventariere. Ne vom adresa și ANRE. Din păcate, procedura de despăgubire este destul de dificilă”, a declarat primarul comunei.

Explicațiile Distribuție Electrica

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere companiei Distribuție Electrica.

Reprezentanții companiei au transmis că, în data de 13 mai 2026, la ora 13:00, echipa Serviciului Operativ Urlați a fost solicitată prin dispeceratul 929 pentru intervenția și remedierea unor deranjamente semnalate în zona Gornet-Cricov, sat Coșerele.

Potrivit Distribuție Electrica, problemele au fost generate de fluctuații de tensiune și de înregistrarea unor valori ridicate ale tensiunii în rețeaua electrică de joasă tensiune.

Echipa operativă aflată în teren în zona Valea Călugărească s-a deplasat de urgență către postul de transformare PT 2040 Coșerele. În urma verificărilor, a fost identificată o siguranță de medie tensiune defectă.

Totodată, măsurătorile realizate la echipamentele electroenergetice au evidențiat defecțiuni la transformatorul de putere al PT 2040, generate de descărcări atmosferice.

Pentru eliminarea oricărui risc din exploatare, s-a dispus retragerea din funcțiune a postului de transformare PT 2040 și mobilizarea echipelor specializate de defectoscopie și mentenanță din cadrul DEER – Sucursala Ploiești, precum și a utilajelor necesare pentru înlocuirea transformatorului afectat.

Intervenția s-a desfășurat în regim de urgență, iar lucrările au fost finalizate la ora 19:34. La acel moment, postul de transformare a fost repus în funcțiune în condiții normale de exploatare, după efectuarea verificărilor și măsurătorilor tehnice specifice.

Distribuție Electrica precizează că incidentul s-a produs în contextul unor condiții meteorologice severe și al descărcărilor atmosferice înregistrate în zonă.