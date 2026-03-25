Pene de curent și aparate stricate. Clienții primesc despăgubiri doar pe hârtie

ANRE a transmis, la solicitarea Observatorul Prahovean, clarificări despre drepturile consumatorilor afectați de întreruperi de curent, fluctuații de tensiune sau aparate electrocasnice deteriorate. Instituția precizează că, în anumite situații, clienții pot primi atât compensații, cât și despăgubiri.

Potrivit ANRE, compensațiile se acordă automat atunci când operatorul de rețea nu respectă indicatorii de performanță privind continuitatea alimentării cu energie electrică. În schimb, despăgubirile se acordă pentru daune materiale produse de supratensiuni accidentale din vina dovedită a operatorului de rețea.

Instituția arată că, pentru aceeași întrerupere, un client poate primi atât compensația, cât și despăgubirea, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Obligațiile furnizorilor

În cazul întreruperilor neplanificate, operatorii trebuie să restabilească alimentarea în maximum 4 ore în municipiile reședință de județ, 6 ore în mediul urban, 12 ore în mediul rural, iar în condiții meteorologice deosebite termenul poate ajunge la 48 sau 72 de ore, în funcție de zonă.

”Termenele se calculează din momentul în care operatorul de distribuție a luat cunoştinţă, prin anunţarea de către utilizator sau ca urmare a indicaţiilor echipamentelor specifice instalate în reţea, de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice” a transmis ANRE.

Pentru despăgubirea aparatelor electrocasnice, clientul casnic trebuie să depună cererea în cel mult 10 zile lucrătoare de la apariția supratensiunii accidentale. Operatorul are apoi 10 zile lucrătoare pentru verificare și încă 5 zile lucrătoare pentru comunicarea soluției, după primirea tuturor documentelor necesare.

Condiții pentru acordarea despăgubirilor unui client casnic

deteriorarea receptoarele electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în rețeaua electrică a operatorului de rețea din vina acestuia;

supratensiunile accidentale nu au fost de origine atmosferică;

receptoarele electrocasnice sunt omologate și au fost alimentate cu energie electrică prin circuite corect dimensionate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice/contract de rețea, încheiat conform reglementărilor în vigoare;

clientul casnic a solicitat în scris furnizorului sau, după caz, operatorului de rețea acordarea despăgubirilor în termenul prevăzut în Procedură.

Documentele justificative necesare în vederea calculării despăgubirilor sunt următoarele:

documente de achiziție: factură/chitanță/bon fiscal etc. sau o declarație pe proprie răspundere cu privire la data achiziției receptorului electrocasnic;

documente aferente contravalorii reparației receptoarelor electrocasnice deteriorate: factură/chitanță/bon fiscal sau, în cazul în care reparația receptorului nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că reparația nu este posibilă.

Când furnizorul/OD nu răspunde pentru daune materiale

întreruperea furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează forței majore/condițiilor meteorologice deosebite, conform standardelor/prevederilor legale, pentru care furnizorul/OD poate dovedi că l-au împiedicat să își respecte obligațiile contractuale;

daunele materiale sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform Standardului de performanță și,după caz, Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;

daunele materiale sunt cauzate de întreruperi în situații excepționale, dacă OD și furnizorul au acționat în conformitate cu prevederile reglementările în vigoare pentru astfel de situații.

Compensații modice acordate consumatorilor

ANRE mai precizează că nu deține date defalcate pe județe privind compensațiile, ci doar pe regiuni.

Astfel, în cazul Distribuție Energie Electrică DEER Muntenia Nord, din care face parte și Prahova, au fost acordate următoarele compensații:

în anul 2023 – 4.157 în valoare de 236.715 lei

2024 – 1.771 în valoare de 142.895 leiLa nivel național, în 2023 DEER România a înregistrat un număr total de 688.607 de solicitări, acordând compensații în valoare de 10.597.350 lei.

În schimb, instituția a înregistrat, în ultimii ani, sute de petiții legate de întreruperi, nivel de tensiune și aparatură deteriorată și a aplicat operatorilor zeci și sute de sancțiuni contravenționale anual.

Astfel, la ANRE au fost înregistrate petiţii privind umătoarele situaţii:

Despăgubiri, doar în teorie

În ceea ce privește amenzile, statistica furnizată de ANRE este următoarea:

În anul 2023 a aplicat un număr de 57 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 485.000 lei;

În anul 2024 a aplicat un număr de 139 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 900.000 lei;

În anul 2025 a aplicat un număr de 117 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 970.000 lei.

Așadar, deși, pe hârtie, clienții afectați de pene de curent, fluctuații de tensiune sau aparate electrocasnice stricate pot primi compensații și despăgubiri, în practică procedura este greoaie, condițiile sunt restrictive, iar operatorii au la dispoziție numeroase excepții și mecanisme de apărare.

Cu alte cuvinte, sistemul pare construit mai degrabă pentru a proteja furnizorii și distribuitorii, în timp ce consumatorul rămâne, de multe ori, doar cu drepturi teoretice, dificil de valorificat.