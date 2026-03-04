Electrocasnice stricate după pene de curent? Furnizorii, protejați de ”fenomenele meteo”

După episoadele de avarii din rețeaua electrică, ultimul în februarie, când 60 de localități din Prahova au rămas în beznă, se pune întrebarea: pot fi despăgubit dacă mi s-au stricat aparatele? Răspunsul este da, dar doar în condiții clar stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și aplicate destul de strict de operatorii de rețea și furnizori. Observatorul Prahovean a apelat și la un avocat pentru a afla care este procedura.

La ultima ninsoare abundentă, peste 90.000 de gospodării din Prahova au rămas fără energie electrică, unele dintre acestea timp de două zile. Cauzele și explicațiile operatorului sunt disponibile aici: Criza curentului în Prahova. Avarii repetate, informații puține pentru clienți

În ce condiții poți fi despăgubit

Observatorul Prahovean a solicitat companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER) dacă există posibilitatea acordării de despăgubiri consumatorilor care au suferit defectarea aparaturii electrocasnice ca urmare a întreruperilor sau fluctuațiilor de tensiune.

„Fiecare solicitare este analizată individual, în strictă conformitate cu cadrul legal aplicabil. Potrivit Ordinului Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 177/2015, despăgubirile se acordă exclusiv în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

deteriorarea a fost generată de supratensiuni accidentale produse în rețeaua operatorului din culpa acestuia;

supratensiunile nu au avut origine atmosferică;

receptoarele sunt omologate și alimentate prin instalații corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

În cazul îndeplinirii acestor condiții, utilizatorul poate depune cererea în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, urmând ca operatorul să efectueze verificările și să întocmească procesul-verbal aferent în termenul prevăzut de reglementări”, au transmis reprezentanții DEER.

Așadar, în cazul unor avarii produse de ninsori sau vânt puternic, clienții pot rămâne cu paguba.

Majoritatea furnizorilor au postat online cereri-tip pentru despăgubiri. De exemplu, clienții Electrica Furnizare, trebuie să completeze acest document: Cerere-acordare-despagubiri-furnizor

Recomandările avocatului

Observatorul Prahovean a apelat la Mihaela Iofciulescu, avocată din Ploiești, membru al Baroului Prahova, cu experiență în drept fiscal, societar, administrativ și civil, pentru detalii.

„În caz de deteriorare a aparatelor electrocasnice, deținătorii acestora pot solicita acordarea de despăgubiri, însă solicitarea va fi admisă doar la îndeplinirea unor condiții destul de restrictive, aplicate, în general, de către toți furnizorii de energie electrică. În mare, acestea sunt următoarele:

Să aibă un contract de furnizare încheiat pentru locul de consum unde s-a produs defecțiunea;

Să solicite în scris acordarea despăgubirii, cerere în care să fie menționate: numele titularului contractului de furnizare, adresa locului de consum, date de contact, data la care a avut loc pana de curent care a condus la deteriorarea electrocasnicelor, valoarea estimată a prejudiciului;

Solicitarea trebuie adresată într-un termen maxim stabilit în contractul de furnizare;

Receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate și au fost alimentate cu energie electrică prin circuite electrice corect dimensionate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

Există documente justificative privind plata reparației receptoarelor electrocasnice deteriorate sau o dovadă din care rezultă că reparația receptorului nu este posibilă.”

Avocata precizează că furnizorul de energie electrică nu acordă despăgubiri pentru daunele cauzate de funcționarea anormală a rețelei electrice de distribuție determinată de către Operatorul de Transport și Sistem, în condițiile în care operatorul de distribuție a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcționarea anormală, pentru daunele produse de întreruperile cauzate de client, pentru supratensiunile accidentale care au o origine atmosferică, pentru receptoarele electrocasnice de tipul lămpilor electrice și receptoarelor electrotermice care nu conțin componente electronice.

Totuși, în cazul în care consumatorul casnic este nemulțumit de modul de soluționare a solicitării, are dreptul de a apela la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor (ASNPC), sau de a se adresa instanței judecătorești competente.

ANRE: Cum poate fi despăgubit clientul

Potrivit informațiilor furnizate de ANRE, în cazul în care clientul obține în instanță dreptul la despăgubire, operatorul efectuează plata direct sau prin intermediul furnizorului în maximum 2 zile lucrătoare de la transmiterea procesului-verbal.

În cazul în care clientul prezintă documentele de achiziţie şi durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mică sau egală cu durata medie de utilizare valoarea despăgubirii este egală cu valoarea de achiziţie, proporţional cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de achiziţie din documentele justificative.

În lipsa documentelor care atestă valoarea de achiziţie, dacă durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mică sau egală cu durata medie de utilizare valoarea despăgubirii este egală cu valoarea de piaţă a unui receptor nou cu aceleaşi caracteristici tehnice proporţional cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea receptorului nou.

În cazul în care durata efectivă de utilizare este mai mare decât durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, valoarea despăgubirii este egală cu 50% din valoarea minimă identificată pe piaţă de operatorul de distribuţie ca preţ pentru un produs de bază corespunzător fiecărui tip de receptor electrocasnic.

În cazul în care clientul casnic optează pentru repararea receptorului deteriorat şi aceasta este posibilă, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea reparaţiei, conform documentelor justificative.