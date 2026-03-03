Criza curentului în Prahova. Avarii repetate, informații puține pentru clienți

Avariile majore din rețeaua electrică, produse luna trecută în Prahova, din cauza ninsorilor puterncie, au lăsat peste 90.000 degospodării fără curent și au afectat 60 de localități, potrivit răspunsului transmis Observatorul Prahovean de Distribuție Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Ploiești. În timp ce compania susține că intervențiile s-au încadrat în standardele ANRE și că a existat „actualizare constantă” prin canale online, realitatea din teren a fost alta pentru mii de oameni: cei mai mulți nu au știut când revine curentul și au primit, în cel mai bun caz, informații generale, fără un interval clar de remediere a avariei.

„Meteo extrem”: explicația oficială, dar insuficientă

Observatorul Prahovean a solicitat reprezentanțiilor DEER clarificări după cea mai puternică criză de alimentare cu energie electrică din Prahova din ultimii ani. Compania a pus avariile pe seama unei succesiuni de fenomene severe (ger, ninsori, polei, viscol, vânt) anunțate de autorități prin avertizări meteo repetate în mai multe intervale din februarie.

DEER menționează că principalele efecte au fost căderi de arbori peste conductoare, încărcări cu gheață pe liniile aeriene și afectarea rețelelor de medie și joasă tensiune.

Motivul „a fost vreme rea” nu răspunde întrebării care i-a enervat cel mai tare pe consumatori: de ce, în plin episod de iarnă severă, nu a existat o comunicare publică clară, pe zone, cu intervale estimate de remediere? Oamenii aveau nevoie de informații actualizate la câteva ore, însă ac est lucru nu s-a întâmplat

40 de echipe, dar populația a rămas cu sentimentul că sunt „invizibile”

DEER susține că în perioada critică a mobilizat 40 de echipe, totalizând peste 120 de electricieni, maiștri și ingineri, din Prahova și din alte județem precum Alba, Brașov, Zalău și Buzău, plus societăți terțe specializate.

În practică însă, cetățenii nu au avut sentimentul unei intervenții prompte și eficiente tocmai pentru că lipsea informația esențială: când, concret, se ajunge în localitatea mea? În perioada respectivă, redacția noastră a fost asaltată de sesizările cititorilor, care reclamau lipsa informațiilor solicitate companiei Electrica Distribuție.

”Nu răspunde nimeni la telefonul de deranjamente afișat pe site!” sau ”La call center am stat și o jumătate de oră degeaba” au fost câteva dintre mesajele primite.

„Media a fost 24 de ore”, dar în unele localități a durat două zile

Compania afirmă că timpul mediu de remediere pentru incidentele pe liniile de medie tensiune a fost de aproximativ 24 de ore, însă admite că au existat situații punctuale în care alimentarea a fost reluată după intervale mai mari. DEER a invocat drumuri impracticabile, arbori căzuți, zăpadă masivă și vizibilitate redusă.

De asemenea, compania susține că a fost respectat Standardul de performanță ANRE, care prevede termene maximale pentru întreruperi neplanificate și permite extinderi în condiții meteo deosebite (până la 48 de ore urban și 72 de ore rural, în anumite situații).

Dincolo de standarde, rămâne problema comunicării. În momentele de criză, clientul nu a știut dacă se află în scenariul 6 ore, 24 ore, 48 ore sau 72 ore.

Comuna din Prahova unde primarul și sătenii au ieșit prin nămeți să caute avaria

Așa s-a ajuns în situația ca oamenii, sătui să aștepte intervențiile specialiștilor DEER, să depisteze chiar ei problemele tehnice. S-a întâmplat în comuna Scorțeni, unde după două zile fără curent, sătenii au ieșit pe câmp, prin nămeți, să caute defecțiunea care le-a paralizat localitatea. În frunte cu primarul, Iulian Barbu (PNL), voluntarii din comună au pornit pe urmele liniilor de înaltă tensiune, după ce echipele de la Electrica au căutat să afle unde s-a produs defecțiunea. Și au și găsit-o!

Harta întreruperilor există, dar este incompletă

DEER spune că a actualizat informațiile prin site și „harta interactivă” a întreruperilor și indică explicit această resursă, plus call-center și canale alternative (ChatVolt / formular), dar și comunicate de presă. Cititorii noștri ne-au sesizat însă că multe dintre localitățile afectate nu au figurat pe lista oficială. În plus, termenul de remediere al avariilor era ”momentan indisponibil”. În astfel de situații, companiile mari operează cu intervale și actualizări programate, nu cu „nu putem estima”.

Așadar, harta și comunicatele nu au fost suficient de utile pentru omul care voia un răspuns simplu – „revine curentul azi până la 18:00 sau mâine dimineață?” În răspunsul către Observatorul Prahovean, DEER recunoaște implicit că estimările au fost posibile doar „acolo unde contextul tehnic a permis”, iar în zonele fără acces (copaci căzuți, zăpadă) estimarea se face abia după identificarea defectelor.

154 milioane lei investiții în Prahova, dar sistemul ”pică” la prima ninsoare abundentă

DEER afirmă că, în perioada 2023–2025, bugetul aprobat de ANRE pentru Sucursala Prahova a fost de 154 milioane lei, cu lucrări de modernizare a liniilor, transformatoare, stații, protecții și monitorizare automată. Totodată, compania a transmis că până în 2029, compania are planificate investiții totale de peste 5,7 miliarde lei, asumate prin Planul de Dezvoltare aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Chiar dacă la prima vedere pare o sumă importantă, episoadele din februarie au arătat că rețeaua devine vulnerabilă la primul episod de vreme severă. Oare nu vorbim de „menținerea pe linia de plutire” a unei infrastructuri îmbătrânite?