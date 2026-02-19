Mobilizare exemplară la Scorțeni: sătenii au găsit avaria care a lăsat 5.300 de oameni fără curent

După două zile de beznă totală în Scorțeni, primarul comunei și mai mulți voluntari au plecat prin nămeți pentru a descoperi unde s-a produs avaria la rețeaua electrică, în urma ninsorilor abundente. Mobilizarea sătenilor a dat roade: oamenii au identificat problema care a lăsat comuna fără curent, fără apă și fără căldură.

Mai mulți voluntari, în frunte cu primarul comunei, au decis joi dimineață să intervină, după ce echipele de la Electrica nu reușiseră să identifice zona în care s-a produs avaria. Oamenii au pornit pe urmele liniilor de curent electric, prin zăpadă.

Eforturile lor au avut rezultat. Pe linia de 20 kV de medie tensiune, sătenii și primarul au găsit, în zona terenului de fotbal din Mislea, un izolator spart, iar conductorul era căzut pe consolă.

Gestul care a salvat comuna din beznă

„Împreună cu echipa de voluntari am plecat joi, de la primele ore, să identificăm unde s-a produs avaria după episodul de ninsori abundente.

Am găsit, pe linia de 20 kV din zona terenului de fotbal din Mislea, un izolator spart și conductorul căzut pe consolă. Am chemat echipa de intervenție de la Electrica, care a efectuat manevrele pentru reluarea furnizării energiei electrice.

În acest moment, locuitorii din Mislea și Scorțeni au din nou curent electric, iar în scurt timp sperăm să fie alimentați și cei din satul Bordeni”, ne-a declarat Iulian Barbu, primarul comunei Scorțeni.

48 de ore fără curent, apă și căldură

Reamintim că, după 48 de ore fără curent electric, apă și căldură în locuințe, sătenii s-au mobilizat pentru a identifica singuri avaria, în condițiile în care întreaga comună era în beznă de două zile.

Mobilizarea exemplară a localnicilor a dus la identificarea rapidă a avariei și la reluarea alimentării cu energie electrică în comună. Gestul lor este cu atât mai mult de apreciat în condițiile în care în curând toți cei 5.300 de locuitori de la Scorțeni vor avea curent electric.