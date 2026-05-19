Comună din Prahova, executată silit pentru o datorie din 2012. Terenurile localității, scoase la licitație

Primăria Păcureți este executată silit de o companie care a executat lucrări de construcții în 2012, neachitate până în prezent.

- Publicitate -

Datoria este de aproximativ 800.000 de lei, iar autoritățile locale sunt în situația de a pierde terenuri din domeniul privat al comunei, care urmează să fie scoase la licitație.

Actualul primar al comunei, Ionuț Voicu (PNL), susține că datoria către firma Pragosa este doar o parte din datoria totală, de peste 8 milioane de lei, pe care a moștenit-o de la vechea administrație.

- Publicitate -

„Am reușit să eșalonăm o altă datorie de 900.000 de lei la AFIR — Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale —, iar pentru investiții apelăm la voluntari, așa cum am procedat cu schimbarea conductei de apă, pentru că nu avem bani. Din taxe și impozite colectăm abia 140.000 de lei pe an, din care 130.000 de lei sunt facturile pentru iluminatul public”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, primarul Voicu.

Reamintim că primarul comunei apelează frecvent la sprijinul comunității. Cu ajutorul localnicilor, a reușit să înlocuiască o conductă de apă în comună, să amenajeze un cabinet medical în satul Matița, dar și să toaleteze arborii de pe marginea drumului, de la intrarea în Păcureți până la Bălțești.