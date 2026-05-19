Ministerul Finanțelor renunță la e-Factura pentru drepturile de autor și agricultori

Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat, luni, 18 mai, în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili.

„Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale”, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Principalele modificări propuse

eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional;

exceptarea de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură;

exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală;

introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

Cine poate solicita radierea din registrele RO e-Factura

De asemenea, tot ca element de noutate, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând să rămână opțională. Persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Măsurile propuse permit, potrivit Ministerului Finanțelor în același timp, păstrarea caracterului opțional al sistemului pentru persoanele care doresc să utilizeze RO e-Factura și mențin obiectivele de digitalizare, trasabilitate și combatere a evaziunii fiscale asumate prin reformele derulate de România.