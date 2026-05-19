Avariile și stâlpii deteriorați, principalele sesizări privind iluminatul public din Ploiești. Lista investițiilor din 2026

Stâlpii de curent aflați într-o stare avansată de degradare și avariile la rețeaua electrică au reprezentat principalele probleme legate de iluminatul public stradal semnalate de ploieșteni în primul trimestru din 2026. Multe dintre incidente au apărut în urma unor fenomene meteo, după ce mai mulți copaci s-au prăbușit peste liniile de curent electric. Primăria Ploiești a anunțat continuarea investițiilor pentru modernizarea iluminatului public, prin înlocuirea vechilor corpuri de iluminat cu LED-uri.

- Publicitate -

Comparativ cu anii precedenți, numărul sesizărilor privind iluminatul public din Ploiești a fost mai redus în primele trei luni din 2026, potrivit raportului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiești.

Avariile și stâlpii deteriorați, pe lista sesizărilor

Pe lista principalelor sesizări au figurat întreruperi ale alimentării cu energie electrică ca urmare a unor avarii, dar și stâlpii înclinați, deteriorați sau căzuți, multe dintre probleme fiind provocate de fenomenele meteo. Astfel de evenimente au avut loc la jumătatea lunii februarie 2026, în urma ninsorilor abundente.

- Publicitate -

Citește și: Copaci căzuți azi-noapte, stâlpi electrici prăbușiți și mașini înzăpezite, în Prahova

Conform sursei citate, stâlpi aflați într-o stare avansată de degradare ori prăbușiți au fost semnalați de cetățeni pe străzi precum Transilvaniei, Mihai Bravu (Colonia Teleajen), Ghe. Gr. Cantacuzino, Aleea Pajurei, Albișor (intersecție cu Clăbucet), Ienăchiță Văcărescu, la intersecția străzilor Căminelor și Clementinei, dar și pe străzile Timpului, Soldat Erou Arhip Nicolae și Aleea Militari.

În toate cazurile semnalate, RASP Ploiești a transmis adrese către operatorul de distribuție a energiei electrice și a verificat ulterior dacă deficiențele au fost remediate.

- Publicitate -

Investiții în modernizarea iluminatului public

După lucrările efectuate anul trecut, autoritățile locale susțin că programul de înlocuire a vechilor corpuri de iluminat cu LED-uri va continua și în 2026 pe mai multe străzi din municipiu.

„Am început în urmă cu doi ani activitatea de înlocuire a becurilor de pe arterele principale cu LED-uri, iar această activitate va continua și anul acesta.

Avem în vedere străzile adiacente arterelor principale. Vor fi modernizate foarte multe străzi pentru reducerea consumului de energie electrică și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor”, a declarat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului.

- Publicitate -

Lista străzilor unde vor fi montate LED-uri noi

Pe lista străzilor unde vor fi înlocuite actualele corpuri de iluminat, potrivit notei de fundamentare din proiectul de buget pe 2026, se află peste 30 de artere de circulație din municipiu.

Este vorba despre străzile Cameliei, Rapsodiei, Târgoviștei, Gelu (intrare Sala Sporturilor), Nicolae Titulescu, Domnișori, Cosminele, I.L.Caragiale, Tache Ionescu, Tudor Vladimirescu, Popa Farcaș, Vasile Lupu, Traian, Vlad Țepes, Maramureș, Gheorghe Lazar, Emil Zolla, General Vasile Milea, Erou Călin Cătălin, Rudului, Bobâlna, Mihai Eminescu, B.P. Hasdeu, Lupeni Buna Vestire, Democrației, Poștei, Apelor, Cornățel, Transilvaniei, Romană și Petrolului.

Citește și: Încep lucrările de modernizare a iluminatului public în Ploiești. Lista străzilor vizate

- Publicitate -

Investiții pentru extinderea iluminatului public în Cartierul Eden

Municipalitatea are în plan și extinderea iluminatului public în Cartierul Eden, proiect care se va desfășura atât în 2026, cât și în 2027.

„Avem în vedere un proiect care se va întinde și pe anul următor pentru extinderea iluminatului în Cartierul Eden. Sumele prevăzute în buget pentru acest an sunt de 500.000 de lei pentru lucrări, iar pentru anul 2027 sunt prevăzuți 625.000 de lei”, a precizat Zoia Staicu, viceprimarul Ploieștiului.



Unde pot fi făcute sesizări privind iluminatul public

Ploieștenii pot semnala non-stop problemele legate de iluminatul public la Dispeceratul Primăriei Ploiești, la numărul de telefon 0244.984. Totodată, pot transmite reclamațiile prin aplicația Ploiești City App