Încep lucrările de modernizare a iluminatului public în Ploiești. Lista străzilor vizate

Primăria Ploiești reia, începând din această seară, programul de modernizare a iluminatului public prin înlocuirea vechilor corpuri de iluminat cu sisteme LED. Anunțul a fost făcut luni de primarul municipiului, Mihai Polițeanu.

- Publicitate -

Potrivit acestuia, primele lucrări vor începe pe strada Cameliei, din cartierul Nord, urmând ca intervențiile să continue în perioada următoare pe alte 31 de străzi din oraș.

Pe lista arterelor incluse în program se află: strada Rapsodiei, strada Târgoviștei, strada Gelu – intrare Sala Sporturilor, strada Nicolae Titulescu, strada Domnișori, strada Cosminele, strada I.L. Caragiale, strada Tache Ionescu, strada Tudor Vladimirescu, strada Popa Fărcaș, strada Vasile Lupu, strada Traian, strada Vlad Țepeș, strada Maramureș, strada Gheorghe Lazăr, strada Emile Zola, strada General Vasile Milea, strada Erou Călin Cătălin, strada Rudului, strada Bobâlna, strada Mihai Eminescu, strada B.P. Hasdeu, bulevardul Petrolului, strada Democrației, strada Buna Vestire, strada Poștei, strada Apelor, strada Cornățel, strada Transilvaniei, strada Română și strada Lupeni.

- Publicitate -

Primarul Ploieștiului a precizat că programul de modernizare a iluminatului public a început anul trecut, când noul sistem de iluminat cu LED a fost instalat pe 14 străzi și bulevarde din municipiu.