Bugetul austerității ajunge în Parlament. Ce vor să obțină deputații și senatorii de Prahova

Bugetul pe 2026 se anunță unul de austeritate, dacă ținem cont de principalele măsuri anunțate în acest an. Parlamentarii de Prahova de la PSD, PNL și AUR au anunțat că vor propune o serie de amendamente care vizează, în principal, protecția socială și investițiile. În schimb, reprezentanții USR spun că nu vor depune un număr mare de amendamente.

- Publicitate -

PSD solicită fonduri pentru spitale și biserici

Contactat de Observatorul Prahovean, deputatul PSD de Prahova, Bogdan Toader, a declarat:

„La propunerea domnului ministru al Sănătății, vom cere alocarea a câte 350.000 de lei pentru spitalele din Azuga și Mizil, pentru diverse proiecte aflate în derulare. De asemenea, la propunerea doamnei deputat Grațiela Gavrilescu, vom depune amendamente pentru dezvoltarea localităților Băicoi, Podenii Noi și Măgureni.”

- Publicitate -

Deputatul Toader a mai menționat și solicitarea de fonduri pentru refacerea bisericii din Puchenii Mari și a Mănăstirii Turnu, afectate de incendii, precum și pentru reabilitarea Catedralei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Ploiești, unde ar urma să fie cerută suma de 150.000 de lei.

„Voi mai cere fonduri pentru introducerea rețelei de canalizare la Gherghița și pentru parohia Ploieștori”, a mai spus deputatul PSD de Prahova.

PNL vrea bani pentru lucrări neplătite

Liderul PNL Prahova, deputatul Mircea Roșca, a declarat pentru Observatorul Prahovean că toți parlamentarii organizației vor depune amendamente la proiectul de buget. Acestea vor viza lucrări realizate în baza unor situații de urgență, care nu au fost onorate de Guvern, dar și cofinanțări pentru investiții din localitățile cu bugete limitate.

- Publicitate -

Roșca a dat exemplul Primăriei Gornet-Cricov, care are o datorie către un constructor pentru o lucrare executată în baza unei hotărâri de guvern privind situațiile de urgență, pentru care nu au mai fost alocate fonduri de la bugetul de stat.

AUR cere bani pentru educație și sănătate

Contactat de Observatorul Prahovean, deputatul AUR de Prahova, Alin-Ștefan Avrămescu, a declarat:

„Guvernul Bolojan a construit un proiect de buget mincinos de la cap la coadă, din multe motive. Din aceste motive, pentru a încerca o corectare a acestui proiect de buget, AUR a depus mai multe amendamente.

- Publicitate -

La nivelul grupului parlamentar AUR, amendamentele depuse vizează corectarea unora dintre cele mai revoltătoare măsuri fiscale adoptate în ultimele luni de actuala coaliție de guvernare, printre care se regăsește și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame.

Amendamentele AUR au vizat trei domenii esențiale: educație, sănătate și măsuri cu caracter social.

Aceeași logică am aplicat-o și la nivelul județului Prahova, acolo unde, alături de colegii mei parlamentari, am depus amendamente care să contribuie la restabilirea cuantumului burselor pentru elevi și studenți, dar și la asigurarea funcționării programului «Masa Caldă».

- Publicitate -

Totodată, am depus amendamente care vizează infrastructura spitalicească și cea de învățământ din mai multe localități din Prahova. Spre exemplu, unul dintre amendamente vizează maternitatea din cadrul Spitalului Județean de Urgență.

În cursul zilelor următoare, AUR va prezenta public și amendamentele pe care le-a promovat și care au primit aviz pozitiv”, a susținut Avrămescu.

USR: „Nu o să fie o sarabandă de amendamente din partea noastră”

Deputatul USR Felix Bulearcă a declarat că partidul nu va merge pe ideea depunerii unui număr mare de amendamente fără șanse reale de adoptare.

- Publicitate -

„Având în vedere că trebuie să ne încadrăm într-un deficit agreat cu Comisia Europeană și pentru a transmite în continuare stabilitate celor care împrumută România, nu o să fie o sarabandă de amendamente din partea noastră. Nu e normal să facem un joc de opoziție acum și să venim cu amendamente care nu au loc să treacă și ar fi doar de fațadă.

Mă interesează ce se va întâmpla cu finanțarea lucrărilor pentru centurile ocolitoare Comarnic și Bușteni. Voi solicita ministrului Transporturilor, în cadrul audierilor pe comisii, să confirme bugetarea acestor investiții, astfel încât să se rezolve cât mai curând posibil problema traficului pe Valea Prahovei”, a precizat deputatul Felix Bulearcă.