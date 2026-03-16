Şeful OMV avertizează asupra unei posibile crize de combustibil: „Trebuie să conducem mai puțin”

Directorul general al OMV Petrom, Alfred Stern, lansează un avertisment privind riscul apariției unei crize de combustibil ca efect al războiului din Orientul Mijlociu, subliniind necesitatea ca populaţia să reducă utilizarea maşinilor.

Într-un interviu acordat emisiunii „Ö1 Mittagsjournal”, Stern a explicat că conflictul din Iran a dus la o creștere semnificativă a prețurilor la petrol şi, implicit, la carburanți în Europa, în unele regiuni motorina depășind deja 1,90 euro pe litru, potrivit digi24.ro.

El a respins acuzațiile conform cărora OMV ar profita de situație, arătând că majoritatea costului la pompă reprezintă taxe şi costuri cu materiile prime, iar compania nu obţine profituri nejustificate din creșterea preţurilor.

Stern a atras atenția că, în condițiile unei penurii reale de combustibil, opţiunea pentru consumatori este clară: „dacă există o lipsă de combustibil, trebuie să economisim. Să conducem mai puțin, să conducem mai încet, nu există altă soluţie”, a spus oficialul.

El a mai menționat că nu se poate garanta cu certitudine că aprovizionarea cu combustibil rămâne stabilă pe tot parcursul anului, în cel mai sever scenariu spunând că unele pieţe ar putea rămâne fără carburant. Prioritatea, a subliniat Stern, rămâne asigurarea alimentării pentru clienți, în pofida contextului geopolitic dificil.

În acest context, precizăm că rafinăria Petrobrazi din Prahova deținută de OMV este în această perioadă într-o revizie parțială, fapt ce afectează capacitatea de producție de carburanți.

