Cum va fi vremea la Ploiești. Prognoza ANM pentru Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Meteorologii anunță că vremea se va răci ușor. Probabilitatea de apariție a ploilor va crește după data de 22 martie.

La Ploiești, temperaturile maxime se vor menține, în general, la valori de 12–13 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la 1–3 grade Celsius, în special în timpul nopților și dimineților.

Cum va fi vremea în Prahova

În județul Prahova, valorile termice vor avea ușoare variații de la o zi la alta, însă, în cea mai mare parte a intervalului, vor rămâne apropiate de normalul climatologic al perioadei.

„Vor fi maxime cuprinse în medie între 10 și 15 grade și minime ce se vor situa între 0 și 4 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată după data de 22 martie”, au transmis reprezentanții ANM.

Cum va fi vremea la munte

La munte, valorile termice vor oscila ușor, însă vor rămâne apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului analizat.

Meteorologii anunță temperaturi maxime medii cuprinse între 0 și 4 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind estimate în intervalul 19–21 martie. Minimele vor coborî frecvent sub pragul de îngheț, fiind cuprinse între -6 și -2 grade Celsius.

În ceea ce privește precipitațiile, probabilitatea de apariție a acestora va crește în jurul datei de 18 martie, iar apoi din nou după data de 22 martie.

Potrivit prognozei ANM, tendința generală până la finalul lunii martie indică o vreme apropiată de normalul perioadei, cu alternanțe între zile mai calde și episoade cu precipitații.