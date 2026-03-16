Simularea Evaluării Naționale 2026. Ce subiecte au picat și cum se notează

Ministerul Educației Naționale a publicat baremele de corectare și notare pentru proba scrisă de Limba și literatura română, de la simularea Evaluării Naționale 2026.

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a a început luni, 16 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Potrivit datelor transmise de inspectoratele școlare județene și centralizate de Ministerul Educației, peste 145.200 de elevi au fost prezenți la această probă.

Ministerul Educației a anunțat că, dintre elevii înscriși în unitățile care au organizat simularea, peste 11.800 au absentat. Totodată, un singur elev a fost eliminat din examen, fiind vorba despre o tentativă de fraudă.

În același timp, autoritățile au precizat că peste 5.200 de elevi de clasa a VIII-a învață în cele 104 unități care nu au organizat simularea.

Subiectele și baremele aici:

EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_romana_bar_simulare EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_romana_var_simulare

Simularea Evaluării Naționale continuă marți, 17 martie, cu proba scrisă la Matematică, iar miercuri, 18 martie, elevii vor susține proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele simulării vor fi comunicate individual în data de 31 martie și nu vor fi afișate public.