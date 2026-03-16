România reacționează după acuzațiile Iranului privind bazele folosite de SUA

După ce Iranul a transmis luni un avertisment direct României, pentru că parlamentul a aprobat solicitarea Statelor Unite de a folosi baze militare din țara noastră pentru operațiuni de sprijin în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe a reacționat.

- Publicitate -

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat luni, 16 martie 2026, după declarațiile purtătorului de cuvânt al MAE iranian și a transmis că România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. În punctul de vedere oficial, MAE precizează că acordul bilateral de acces din 2006 oferă Statelor Unite cadrul legal garantat pentru a utiliza baze militare din România în mod continuu.

Totodată, MAE subliniază că țara noastră găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic și insistă că acest sistem are caracter strict defensiv, fiind utilizat exclusiv în scopuri de autoapărare, în conformitate cu Carta ONU.

- Publicitate -

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, a transmis MAE.

În același mesaj, ministerul condamnă atacurile Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului, mulțumește acestor state pentru protejarea cetățenilor români aflați pe teritoriul lor și cere Teheranului să înceteze acțiunile care, potrivit părții române, pun în pericol vieți omenești și afectează securitatea și economia globală.

Reacția Bucureștiului vine după ce Iranul a avertizat România că punerea bazelor sale la dispoziția Statelor Unite ar echivala, în viziunea Teheranului, cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului și ar atrage un răspuns „politic și juridic". Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.