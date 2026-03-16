Avertisment BNR pentru români: site-ul care pretinde că dă credite cu „licență BNR”

BNR avertizează asupra unei posibile fraude online: site-ul Credora România pretinde, în mod fals, că oferă credite în baza unei licențe a băncii centrale.

Credora, companie fantomă de creditare

Banca Națională a României avertizează publicul cu privire la asocierea frauduloasă a numelui instituției cu website-ul credora-romania.com, platformă care pretinde, în mod fals, că poate oferi produse de creditare în baza unei licențe BNR.

Potrivit avertismentului, în registrele oficiale ale băncii centrale nu există nicio entitate înregistrată cu denumirea CREDORA.

Reprezentanții BNR le recomandă românilor să verifice întotdeauna dacă o instituție financiară sau un IFN figurează în registrele oficiale ale băncii centrale înainte de a da curs unor oferte de creditare. Lista entităților autorizate este disponibilă pe pagina dedicată registrelor BNR.

Care sunt cele mai frecvente tipuri de fraudă în numele BNR

În cele mai frecvente tipuri de escrocherii, infractorii recurg la:

utilizarea frauduloasă a imaginii și a vocii guvernatorului BNR, pentru a crea un conținut falsificat, prin care cetăţenii sunt îndemnaţi să participe la o falsă schemă de investiţii cu promisiunea obţinerii unui câştig rapid, facil şi consistent;

utilizarea fără drept a denumirii și a logoului BNR;

trimiterea pe e-mail a unor documente pretins a fi expediate de BNR;

solicitarea de date cu caracter personal prin e-mail, telefon, mesaje-text sau mesaje instant de persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR;

apelarea persoanelor de la numere de telefon care par să provină de la BNR (021 313 04 10, 021 315 27 50, 021 312 38 31), cu invocarea unor pretexte fictive (pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR sau de alți creditori profesioniști, activitate frauduloasă pe conturile sau în numele dvs. etc.), fără vreo interacțiune prealabilă, ocazie cu care se formulează solicitări nelegitime.Dacă primiţi/vizualizaţi vreuna dintre solicitările sau recomandările expuse mai sus, subliniem că este vorba despre o tentativă de fraudă (escrocherie) şi vă rugăm să nu le daţi curs, respectiv să nu vă lăsați impresionați de conținutul unor astfel de mesaje, acționând cu maximă prudență, pentru a nu deveni victime și a nu ajunge în situația de a fi păgubiți.

Cum puteți recunoaște un sistem de fraudă

Mesajele de la infractori par să provină de la BNR, dar conțin întotdeauna erori.

Iată câteva recomandări care vă vor ajuta să recunoașteți o escrocherie:

verificați sursa postărilor și a înregistrărilor audio și video și calitatea acestora (de exemplu, în cazul video-urilor deepfake, corelația sunet-imagine este precară);

subiectul abordat nu are legătură cu activitatea BNR (de exemplu, nu dați curs recomandărilor de investiții făcute de reprezentanți ai BNR, întrucât BNR nu a făcut niciodată şi nu face recomandări și propuneri de investiții);

verificați expeditorul e-mailului, nu luaţi în considerare e-mail-uri din alt domeniu sau redirecționate;

verificați dacă textul nu conține formulări neobișnuite, greșeli de ortografie sau erori de tastare;

verificați link-urile din e-mail fără a face click pe ele;

în general, tratați cu suspiciune apelurile telefonice și e-mailurile nesolicitate prin care vi se cere să luați măsuri imediate (de exemplu, să transferați urgent bani) sau al căror conținut pare prea tentant/avantajos pentru a fi adevărat;

verificați numărul de telefon de la care este efectuat apelul nesolicitat: dacă pare să provină de la BNR, poate fi vorba despre spoofing;

nu divulgaţi niciun fel de informații cu caracter personal sau financiar dacă vă contactează cineva care pretinde că lucrează la BNR și vă solicită date/documente cu caracter personal, sub diverse pretexte.

Ce puteți face pentru a vă proteja?

Nu divulgați niciodată informații precum numărul contului dumneavoastră bancar, detalii de pe actul dumneavoastră de identitate sau orice alte informații cu caracter personal și nu transferați niciodată bani fără a ști cine îi va primi. Nu luați decizii de investiții fără a verifica și a fi siguri de sursa/legitimitatea recomandărilor.

BNR nu este responsabilă pentru utilizarea frauduloasă a denumirii, logoului, adresei și/sau a numerelor sale de telefon în cadrul unor escrocherii care vizează fraudarea cetăţenilor.

Vă sfătuim să evaluați cu maximă prudenţă legitimitatea entităților cu care colaborați pentru efectuarea unor investiții financiare și să raportați tentativele de fraudă organelor judiciare abilitate.

Ori de câte ori aveţi suspiciuni în legătură cu apelurile /recomandările de investiţii primite, puteți să contactaţi BNR în vederea verificării, înainte de a da curs solicitărilor ce vă sunt adresate în astfel de contexte.