Descoperire șocantă pe litoral: țevi prin care s-ar deversa apă netratată în mare

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că, în urma unei vizite pe teren pe plaja din Năvodari, au fost descoperite țevi prin care s-ar deversa apă netratată direct în Marea Neagră.

Potrivit ministrului, verificările de pe litoral au scos la iveală noi nereguli, după ce în zonă au mai fost descoperite, în ultimele zile, rezervoare de gaz și fose septice îngropate ilegal sub nisip. Diana Buzoianu a spus că identificarea țevilor care ajung direct în mare reprezintă o prioritate pentru autorități.

„Am descoperit inclusiv astăzi țevi care intrau în mare direct”, a declarat ministrul, precizând că vor fi făcute controale pentru a se stabili de unde provin conductele și ce anume era deversat în apă. Deocamdată, una dintre țevi ar fi fost înfundată, astfel că sursa exactă nu a putut fi identificată pe loc.

Conform declarațiilor făcute la Digi24, în zonă vor fi mobilizate toate autoritățile competente, iar verificările se vor extinde și în clădirile din apropiere, pentru a fi stabilită sursa poluării.

Ministrul Mediului a transmis că nu va exista toleranță față de astfel de practici și că cei responsabili riscă sancțiuni, inclusiv penale, dacă se confirmă deversări ilegale în mare.

Descoperirile de la Năvodari vin cu puțin timp înainte de deschiderea sezonului estival, iar țevile, fosele și alte instalații ilegale găsite sub nisip ar proveni din zona unor construcții ridicate lângă plajă.