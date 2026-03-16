Iranul reacționează dur după decizia României de a permite SUA să folosească baze militare

Iranul a transmis luni un avertisment direct României, după ce autoritățile de la București au aprobat solicitarea Statelor Unite de a folosi baze militare din țara noastră pentru operațiuni de sprijin în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că o astfel de decizie ar însemna, în viziunea Teheranului, o implicare în agresiunea militară împotriva Iranului și ar atrage un „răspuns adecvat” pe plan politic și juridic.

Potrivit declarațiilor preluate de Antena 3, oficialul iranian a spus că niciun stat nu ar trebui să ofere, direct sau indirect, facilități Statelor Unite sau Israelului pentru a sprijini partea considerată agresoare de către Teheran.

Baghaei a făcut referire explicită la România și a susținut că o asemenea decizie ar fi „complet inacceptabilă” din punctul de vedere al dreptului internațional și ar afecta relațiile bilaterale dintre cele două state.

Reacția Iranului vine după ce România a aprobat cererea SUA de a disloca temporar pe teritoriul național avioane-cisternă pentru realimentare, echipamente de monitorizare și sisteme de comunicații prin satelit.

Președintele Nicușor Dan a declarat că este vorba despre echipamente „defensive”, fără muniție, iar solicitarea americană a fost aprobată atât de CSAT, cât și de Parlament.

Primele aeronave de realimentare ale SUA au ajuns deja în România, în timp ce autoritățile de la București au subliniat că măsura face parte din cooperarea strategică româno-americană și din arhitectura defensivă a NATO din regiune.

