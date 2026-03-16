Accident grav în Constanța. O femeie a murit, iar alte două persoane au fost rănite

Accidentul grav a avut loc, luni, pe DN3, între localitățile Ciocârlia și Cobadin, din județul Constanța. Trei autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, o femeie a murit, iar alte două persoane au fost rănite și au ajuns în stare gravă la spital.

Potrivit primelor date, accidentul rutier s-a produs pe fondul nepăstrării distanței regulamentare. Unul dintre autovehicule a intrat în mașina din fața sa. În urma impactului aceasta a fost proiectată pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autovehicul care circula regulamentar.

Mai multe echipaje ale ambulanței au ajuns la fața locului, iar traficul rutier a fost oprit în ambele direcții.

Din păcate, în urma impactului, o femeie în vârstă de 58 de ani a murit, iar alte două persoane au fost transportate în stare gravă la spitalul din Constanța.

„Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației rutiere după ora 15:00”, a precizat Centrul Infotrafic.